 
» » В Украине скоро появится купюра в 1000 гривен
Информация к новости
  • Просмотров: 32
  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В Украине скоро появится купюра в 1000 гривен

Категория: Новости / Экономика и финансы

Национальный банк Украины допускает введение в оборот купюры номиналом в 1000 гривен. Об этом в сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева эфире радио "Вести".

"Могу сказать, что Пантелеймона (Кулиша, портрет которого якобы должен быть на купюре – ред.) там (на купюре - ред.) нет, а остальные давайте пока подержим в тайне",
 - ответила она на вопрос о том, будет ли введена купюра номиналом в 1000 гривен.

Ведущий назвал причиной такого возможного введения купюры нового номинала повышение с 2017 года минимальной зарплаты до 3200 гривен.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 