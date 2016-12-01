В Украине скоро появится купюра в 1000 гривен

Национальный банк Украины допускает введение в оборот купюры номиналом в 1000 гривен. Об этом в сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева эфире радио "Вести".

"Могу сказать, что Пантелеймона (Кулиша, портрет которого якобы должен быть на купюре – ред.) там (на купюре - ред.) нет, а остальные давайте пока подержим в тайне",

- ответила она на вопрос о том, будет ли введена купюра номиналом в 1000 гривен.

Ведущий назвал причиной такого возможного введения купюры нового номинала повышение с 2017 года минимальной зарплаты до 3200 гривен.