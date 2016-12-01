В Одесской городской службе по делам детей зарегистрировано 1234 детей-сирот

По информации пресс-службы мэрии, из низ 2347 детей вообще не имеют своего жилья. В связи с этим во все детские учреждения отдано распоряжение по подготовке полного пакета документов для постановки таких детей-сирот на квартирный учет в райадминистрация х.

Вопрос находится на контроле у вице-мэра Зинаиды Цвиринько.

Напомним, что часть детей-сирот , не имеющих своего жилья, прибыли к нам из других регионов и даже стран.

Но часть из них - одесситы и были лишены жилья в предыдущие годы в результате мошенничества. Причем нередко в нем были замешаны даже их родственники.

Отметим, что сотрудники городского юридического департамента уже неоднократно отстаивали имущественные права детей сирот в различных судебных инстанциях.