В Одессе диспетчерская служба центра по отлову бродячих собак работает круглосуточно

На сегодняшний день отловом бродячих животных в Одессе занимается специальное коммунальное учреждение «Центр экологических проблем и инициатив» в составе 16 человек.

Как рассказал директор Центра Виктор Григоращенко, в составе учреждения один ветеринар, четыре фельдшера, а так же водители спецмашин и персонал.

По его словам, учреждение было создано еще в 2007 году и с тех пор занимается отловом исключительно гуманным способом.

На его балансе четыре специальных автомобиля, которые ежедневно отлавливают бродячих животных по поступившим накануне заявкам.

Причем в летнее время это происходит, обычно, с 5 до 7 утра, а в зимнее – с 6 до 10 часов.

Как особо отметил Виктор Григоращенко, диспетчерская служба работает круглосуточно и передать заявки можно по телефону 798-82-84.