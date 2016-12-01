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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Одессе диспетчерская служба центра по отлову бродячих собак работает круглосуточно

Категория: Новости


В Одессе диспетчерская служба центра по отлову бродячих собак работает круглосуточно

На сегодняшний день отловом бродячих животных в Одессе занимается специальное коммунальное учреждение «Центр экологических проблем и инициатив» в составе 16 человек.

Как рассказал директор Центра Виктор Григоращенко, в составе учреждения один ветеринар, четыре фельдшера, а так же водители спецмашин и персонал.

По его словам, учреждение было создано еще в 2007 году и с тех пор занимается отловом исключительно гуманным способом.

На его балансе четыре специальных автомобиля, которые ежедневно отлавливают бродячих животных по поступившим накануне заявкам.

Причем в летнее время это происходит, обычно, с 5 до 7 утра, а в зимнее – с 6 до 10 часов.

Как особо отметил Виктор Григоращенко, диспетчерская служба работает круглосуточно и передать заявки можно по телефону 798-82-84.



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