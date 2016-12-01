За последнюю неделю количество заболеваний гриппом в тяжелой формуе значительно возросло

Об этом рассказала на встрече с журналистами главврач одесской инфекционной больницы Светлана Лаврюкова.

По ее словам, «…если вначале недели госпитализировалось в среднем не более 15-20 человек, то сейчас от 35 до 39 человек!»

Всего сейчас с диагнозом грипп в больнице находятся 141 человек, из которых 41 ребенок.

При этом , по словам главврача, у всех, чьи анализы уже обработаны выявлен грипп штамма AH3N2 «гонконг».

Что де касается печально знаменитого штамма AH1N1 (калифорния), от котрого в прошлом году умирали люди, то пока ни одного доказанного случая заболевания им не выявлено. Как, собственно, и гриппа типа «Б», который так же прогнозировали в нынешнем году в Одесской области.