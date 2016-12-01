Одесские транспортники сдержали слово

На последней сессии горсовета руководство департамента транспорта, связи и организации дорожного движения города пообещало постараться открыть трамвайное движение по Тираспольской площади уже до конца года.

И вот 22 декабря первый трамвай прошел по обновленному рельсовому кольцу. Соответствующая фотофиксация этого знаменательного события со ссылкой на советника мэра Сергея Дубенко уже размещена в соцсетях.

Правда, как рассказал руководитель департамента Александр Илько, это еще не означает открытия движения, поскольку этому должны предшествовать всесторонние испытания. Однако, если никаких серьезных недостатков в проведенных работах по реконструкции трамвайных путей не будет выявлено, то регулярное движение в этой важнейшей транспортной развязке электротранспорт а может быть открыто уже через несколько дней.

Напомним, что как ранее сообщил Александр Илько, первым будет восстановлено движение трамвайного маршрута №15, поскольку он является одним из наиболее востребованных, а на время работы по замене трамвайных путей на Тираспольской площади движение по нему пришлось временно закрыть.