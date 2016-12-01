С начала года следователями ГФС региона зарегистрировано 292 криминальных производства

С начала года следователями фискальной службы Одесчины зарегистрировано 292 криминальных производства

Из них, непосредственно следователями управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Одесской области на протяжении января-ноября 2016 года в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 155 криминальных производств.

С учетом остатка производств на начало года, в следственном управлении финансовых расследований находилось 381 криминальное производство.

В указанный период следователями закончено 175 криминальных производств по досудебным расследованиям, из которых 30 направлено в суд с обвинительным актом, 30 направлено в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности (из них 19 в связи с возмещением причиненных государству убытков) и 115 закрыто производством.

Сумма установленных убытков по всем криминальным производствам за январь-ноябрь 2016 года составила 26 млн. грн. и полностью возмещена в бюджет.

С целью обеспечения возмещения убытков наложен арест на имущество по всем криминальным производствам на сумму 124 млн. грн., рассказали в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.