Конфликт между мэром Одессы и бизнесменом Аднаном Киваном набирает обороты

Мэр Одессы считает Аднана Кивана существом среднего рода. На вчерашнем заседании так называемого "малого исполкома" городской голова Одессы Геннадий Труханов разразился гневной тирадой в адрес собственника "Кадорра" Аднана Кивана. В частности, комментируя конфликт городской администрации и застройщика вокруг объекта на улице Каманина (27-й Жемчужины), мэр Одессы не скупился на различные эпитеты. Говоря о скандально известном бизнесмене мэр несколько раз использовал местоимение "оно".

Как известно, Аднан Киван ведет агрессивную строительную политику в Одессе, что становилось уже не раз поводом для открытых конфликтов бизнесмена и городской власти.