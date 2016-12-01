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  • Дата: Сегодня, 11:36
Сегодня, 11:36

Конфликт между мэром Одессы и бизнесменом Аднаном Киваном набирает обороты

Категория: Новости / Политика

Конфликт между мэром Одессы и бизнесменом Аднаном Киваном набирает обороты

Мэр Одессы считает Аднана Кивана существом среднего рода. На вчерашнем заседании так называемого "малого исполкома" городской голова Одессы Геннадий Труханов разразился гневной тирадой в адрес собственника "Кадорра" Аднана Кивана. В частности, комментируя конфликт городской администрации и застройщика вокруг объекта на улице Каманина (27-й Жемчужины), мэр Одессы не скупился на различные эпитеты. Говоря о скандально известном бизнесмене мэр несколько раз использовал местоимение "оно".
Как известно, Аднан Киван ведет агрессивную строительную политику в Одессе, что становилось уже не раз поводом для открытых конфликтов бизнесмена и городской власти.



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