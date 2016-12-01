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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

Вандалы разрушили Сторожевую башню в Одесском парке

Категория: Новости / Происшествия

Вандалы разрушили Сторожевую башню в Одесском парке

Еще не завершены строительные работы на месте восстановления Сторожевой (южной) башни одесского Карантина, а вандалы приступили к ее разрушению.

Вдоль стены не хватает бойниц. Несколько больших кубических отсутствуют для завершения цельной картины. Их обломки валяются под башней и внизу под стеной., из Бойницы и стена сложены из камня-ракушняка.

Как видно, задняя стенка строения вымазана раствором. Выглядит неэстетично и откровенно дешево.

К строению строили еще один проход, но пока работы приостановлены.


Источник: 048



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