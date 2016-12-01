В Одессе Тираспольскую площадь открывают для движения трамваев

Сегодня на площади состоялся пробный запуск движения трамвая по новоустановленным рельсам.



«Первый запуск вагона мы сделали. За выходные накатаем необходимый километраж в тестовом режиме. Оставшийся фронт работ на разворотном кольце не мешает движению трамваев по маршрутам №15 и №21. Их можно будет запустить уже с начала следующей недели»,

- сказал директор КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрий Жеман.Директор КП «ОГЭТ» отметил, что разворотное кольцо трамваев на Тираспольской площади – самое нестандартное в Одессе. Для обеспечения необходимой стыковки рельсов все части монтировались и гнулись индивидуально непосредственно на месте. Здесь также оборудованы новые стрелочные переводы. После завершения всех работ на разворотном кольце стрелки будут работать в автоматическом режиме.По мере укатки рельсов шпалы будут подсыпаться щебнем и только после этого будет завершено оборудование основания и укладка оставшейся гранитной брусчатки. Далее – запуск автомобильного движения по Тираспольской площади.