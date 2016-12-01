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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Грипп в Одессе: закрыты на карантин 90 классов

Категория: Новости


Грипп в Одессе: закрыты на карантин 90 классов

На сегодняшний день из-за распространения заболеваний гриппом и ОРВИ в одесских школах закрыты 90 классов.

Такую информацию озвучила пресс-служба мэрии. Тем не мене, по данным департамента образования, эпидемическая ситуация пока не требует введения сплошного карантина в учебных заведениях.

Поэтому инициативу по объявлению карантинов в классах, где заболело более 20% учащихся, предоставлена директорам школ.

Отметим, что за три последних дня число закрытых на карантин учебных классов возросло более, чем вдвое.

Тем не менее, запрета на проведение предновогодних мероприятий пока нет.



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