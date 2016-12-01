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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

На задворках «Черноморья» вырастит высотка

Категория: Новости


На задворках «Черноморья» вырастит высотка

Депутаты одесского областного совета большинством голосов разрешили строительство 4-х парадного 10-ти этажного дома на территории в 0,5 га за зданием издательства «Черноморье». 

Правда, решение прошло только со второй попытки. Первый раз предложение «подвисло», поскольку ряд депутатов выступили категорически против, аргументируя свою позицию тем, что строительство затруднит работу издания и перекроет доступ в одно из крупнейших бомбоубежищ города. 

Однако после того, как число квартир, передаваемых застройщиком семьям участников АТО возросло с 4% до 10%, причем с условием, что половина из них будет предоставлена еще до начала строительства, положительное решение было получено. За него проголосовали 48 народных избранников. 

Как увеличение числа квартир, передаваемых участникам АТО, влияет на обеспечение условий для работы крупнейшего издательства города и функционирование бомбоубежища, журналистам осталось только догадываться.



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