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  • Просмотров: 99
  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Маленьких одесситов приглашают интересно провести нынешние выходные

Категория: Новости

Маленьких одесситов приглашают интересно провести нынешние выходные

Одесситы любят праздники и стараются почаще их устраивать друг другу. Вот и на этот раз группа энтузиастов решала организовать веселые мастер-классы для детей и их родителей. Повод - Новый год!

Наша коллега - журналист Мария Савченко, которая уже несколько лет увлекается мыловарением решила поделиться со всеми заинтересованными секретами волшебства.

Большинство людей, кто видит это мыло восклицает: «Как такое можно сделать руками? Это же нереально!».

«Реально, ребята! Нам понадобится: чувство цвета, ассоциативное мышление, мелкая и крупная моторика, немного стиля, чувства меры, много терпения и вуаля! Ваш шедевр готов. Открывайте шире карманы для комплиментов! В эти выходные мыльно-рождественские подарки приглашаем сделать своими руками! И дети, и взрослые смогут сварить мыло в виде снежинок или пирожных прямо «не от ходя от кассы»! А именно: 24 и 25 декабря в Торговом Центре «Среднефонтанский» с утра и до вечера»,
- пригласила всех желающих Мария Савченко.
И там же 24 и 25 декабря пройдут еще одни бесплатные мастер-классы. С 12.00-19.00 одесситов будут учить изготовлению елочных украшений и новогодних открыток из бумаги, фетра, картона, ниток, шишек.

В программе также роспись рождественских пряников.

Галерея

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Маленьких одесситов приглашают интересно провести нынешние выходные
Маленьких одесситов приглашают интересно провести нынешние выходные
Маленьких одесситов приглашают интересно провести нынешние выходные
Маленьких одесситов приглашают интересно провести нынешние выходные
Маленьких одесситов приглашают интересно провести нынешние выходные
Маленьких одесситов приглашают интересно провести нынешние выходные
Маленьких одесситов приглашают интересно провести нынешние выходные
Маленьких одесситов приглашают интересно провести нынешние выходные
Маленьких одесситов приглашают интересно провести нынешние выходные
Маленьких одесситов приглашают интересно провести нынешние выходные
Маленьких одесситов приглашают интересно провести нынешние выходные
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