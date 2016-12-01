Маленьких одесситов приглашают интересно провести нынешние выходные

Одесситы любят праздники и стараются почаще их устраивать друг другу. Вот и на этот раз группа энтузиастов решала организовать веселые мастер-классы для детей и их родителей. Повод - Новый год!

Наша коллега - журналист Мария Савченко, которая уже несколько лет увлекается мыловарением решила поделиться со всеми заинтересованными секретами волшебства.

Большинство людей, кто видит это мыло восклицает: «Как такое можно сделать руками? Это же нереально!».



«Реально, ребята! Нам понадобится: чувство цвета, ассоциативное мышление, мелкая и крупная моторика, немного стиля, чувства меры, много терпения и вуаля! Ваш шедевр готов. Открывайте шире карманы для комплиментов! В эти выходные мыльно-рождественские подарки приглашаем сделать своими руками! И дети, и взрослые смогут сварить мыло в виде снежинок или пирожных прямо «не от ходя от кассы»! А именно: 24 и 25 декабря в Торговом Центре «Среднефонтанский» с утра и до вечера»,

- пригласила всех желающих Мария Савченко.И там же 24 и 25 декабря пройдут еще одни бесплатные мастер-классы. С 12.00-19.00 одесситов будут учить изготовлению елочных украшений и новогодних открыток из бумаги, фетра, картона, ниток, шишек.

В программе также роспись рождественских пряников.