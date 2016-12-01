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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Одесский облсовет требует уволить министра культуры

Категория: Новости / Политика

Одесский облсовет требует уволить министра культуры

Одесский областной совет подержал обращение к Кабинету министров уволить министра культуры Евгения Нищука из-за его высказывания о населении юга и востока Украины, как о "завезенных людях".   

За соответствующее обращение в ходе сессии облсовета депутаты проголосовали со второго раза - по инициативе "Оппозиционного блока". В первый раз он не набрал необходимого количества голосов. Во второй - обращение поддержали 50 из 84 депутатов. 

Вышеназванная инициатива появилась в связи с тем, что министр культуры в конце ноября в эфире программы «Свобода слова» заявил, что население юга и востока страны из-за отсутствия "генетики" не воспринимает украинскую культуру. 

"Ситуация, сложившаяся на востоке и юге — пропасть сознания. Более того, когда мы говорили о генетике в Запорожье, на Донбассе, то это города завезенные. Нет там генетики, это сознательно завезенные",
 - говорил Евгений Нищук, отвечая на вопрос о причинах медленного распространения украинской культуры в этих регионах. 

Позже министр извинился и заявил, что его высказывание было вырвано из контекста.


Источник: Трасса Е95



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