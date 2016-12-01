В интернете начали продавать базы данных клиентов «Приватбанка»

В интернете уже начали продавать базы данных клиентов ПриватБанка, а мошенники обзванивают его клиентов, выпрашивая номера банковских карт.

Приватовская база — одна из крупнейших в стране. Тут собрано самое большое количество клиентов с их скриншотами паспортов, кодов, точными адресами и телефонами. Поэтому это очень лакомый кусок как для тех, кто занимается рекламой, так и для мошенников и воришек.

«Все базы на месте — в данный момент взлом почти невозможен, после атаки в 2014 году были усилены меры безопасности. То же касается и Приват24 — за последнее время мы не фиксировали кибератак на систему»,

— заверил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

«Сейчас, учитывая ситуацию, многие из уволенных захотят взять с собой фрагменты баз для дальнейшего использования, в т. ч. и для продажи. Не исключено также, что мошенники и воры тоже купят такие базы и начнут обращать внимание на имущество, которым владеют люди, что они покупают. А затем начнут ходить по их домам»,

— сказал «эксперт по безопасности Сергей Шабовта.

База ПриватБанка интересна не сколько платежными данными, а тем, что в ней можно проследить данные связей людей между собой.

«В первую очередь она может быть интересна маркетологам — поскольку можно просмотреть, кто, где и как совершались покупки, куда отправлялись в отпуск. Страховщики могут посмотреть, чьими услугами пользовались, а также попытаться переманить клиентов к себе. Интересна информация о вас может быть и фискальным органам, так как ПриватБанк долгое время защищал от них операции клиентов, ссылаясь на банковскую тайну»,

— говорит начальник лаборатории компьютерной криминалистики CyberLab Сергей Прокопенко.