Митрополит Агафангел поблагодарил одесситов за доброту и отзывчивость

Ко дню памяти святителя Николая Одесской епархией была организована акция «Поделись своей добротой», в которой приняли самое активное участие многие одесситы.

«В дни святого Рождественского поста Церковь совершает память многих святых угодников Божиих, которые своими делами добра и милосердия к ближним, засвидетельствовали живую веру в Бога. Одним из таких угодников является святитель Николай Чудотворец, память которого мы чествовали 19 декабря. Сотни детей-сирот из интернатов Одесской области, детей из малоимущих и неблагополучных семей, а также семей переселенцев с Востока нашей страны, благодаря Вашей доброте, смогли поучаствовать в веселых праздниках, проведенных в Концертном зале Морвокзала и ресторанном комплексе «Свеча», а также получили подарки от святителя Николая, что наполнило их детские сердца искренней радостью, теплом и чувством заботы о них. Сердечно благодарю вас за милость и любовь, за подарки: канцелярские принадлежности, одежду и детские игрушки. Пусть святитель Николай воздаст Вам и Вашим близким сторицей за то тепло, любовь и милосердие, которые Вы посвятили детям. Молитвенно желаю Вам и Вашим близким здоровья, радости духовной, мира, благополучия, достатка и всемерной помощи Божией в трудах во славу Божию»,

- поблагодарил духовество и одесситов митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.