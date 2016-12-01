Бобровская решила подать в суд на Одесский облсовет

Одесская облгосадминистрация считает большинство принятых решений на сессии облсовета в пятницу, 23 декабря, незаконными и подаст в суд, попытавшись добиться их отмены. Об этом заявила временно исполняющая обязанности главы ОГА Соломия Бобровская.

По ее словам, областной совет принял бюджет на 2017 год "впопыхах", многие правки были внесены "с голоса" и депутаты не успели с ними ознакомиться; кроме того, распределение денег произошло без согласования с профильной комиссией обладминистрации.



"В перечне вопросов, которые были вынесены на сессию облсовета, фактически каждый второй незаконен, поскольку не был согласован ни с департаментами, ни с профильными комиссиями. Все решения, принятые незаконно, мы будем оспаривать в суде",

- заявила Соломия Бобровская.Отметим, что С,Бобровская временно исполняет обязанности главы Одесской ОГА с 9 ноября, после отставки Михаила Саакашвили. После официального назначения нового председателя, которое состоится в ближайшие дни, она уйдет в отставку.Добавим, что за принятие бюджета на 2017 год проголосовало 68 человек. Согласно проекту, доходы бюджета запланированы в рекордной за последние годы сумме 7 млрд. 750 миллионов гривен, расходы — 7 млрд. 746 млн.Доходы общего фонда утверждены в сумме 7 млрд. 502 млн, специального — 247 млн. При этом расходы общего фонда запланированы на уровне 7 млрд. 478 млн, а специального — 267 млн.