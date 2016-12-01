На дорогах области туман. Машины слетают в кювет

Вследствие ограниченной видимости и гололеда на дороге на трассе «Одесса — Рени» четыре автомобиля слетели в кювет. В Одессе четыре автомобиля влетели в придорожные столбы.

По информации Гидрометцентра Украины, в ближайшие дни на дорогах сохранится туман, видимость составит 150-300 м. Местами есть наледи на дорогах, водители должны быть внимательны и следить за дорожной ситуацией.

Правоохранители советуют водителям быть особенно внимательными и осторожными во время движения неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения.

5 важных правил безопасной езды в туман:

1. Если во время движения вы попали в зону тумана для привлечения внимания других водителей можно включить «аварийку» – она сообщит следующим за вами, о том, что впереди – опасность.

2. Если туман настолько сильный, что вы теряете из виду авто, едущее впереди, обязательно остановитесь на обочине и также включите аварийную сигнализацию.

3. Во время движения в тумане необходимо снизить скорость, до такой, которая позволит водителю нормально видеть вперед хотя бы на 5-10 м.

4. Обязательно существенно увеличьте дистанцию до впереди едущего автомобиля – это создаст вам необходимый запас места для маневра.

5. В тумане обязательно следует включить противотуманные фары, а при их отсутствии – ближний свет фар. А вот задействовать дальний свет нельзя – направленный выше пучок света, отражаясь в мельчайших частицах тумана, создаст перед водителем непроглядную пелену световой стены.