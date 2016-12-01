Опять в Одессе нашли крупную партию контрабандного элитного алкоголя (фото)

В Одессе в ходе реализации информации оперативных сотрудников Госпогранслужбы были обнаружены фальсифицированные спиртные напитки.

Уже при осуществлении проверочных мероприятий фальсификат разоблачили сотрудники оперативно-розыскного подразделения Южного регионального управления и местной прокуратуры Одессы. В частности, правоохранители на основании постановления суда в рамках уголовного производства по ст. ст. 227 УК (умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции) и 190 (мошенничество) провели обыски в нежилых помещениях, находившихся на территориях гаражных кооперативов.

Как результат, по двум адресам в целом изъято около 100 коробов фальсифицированных спиртных напитков «KVINT», «АТТИКUS», «COURVOISIER», «FLORELLI», «Ельцин». Товар изъят. Следственные действия продолжаются, рассказали в пресс-службе ГПСУ.