Для Одессы приобрели три "скорых"

Коммунальное учреждение «Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» приобрёл три автомобиля «скорой помощи» общей стоимостью 5 миллионов 545 тысяч 800 гривен.

Победителем тендера в системе электронных торгов Prozorro стал производитель автомобилей специального назначения «Автоспецпром».

До конца года фирма поставит лечебному учреждению новые реанимационные автомобили на базе Ford Transit. Медицинский салон карет «скорой помощи» должен быть оснащён встроенным оборудованием, вкладышами, средствами иммобилизации, предусмотрены ноши, инфузионная система, дефибриллятор, аппараты искусственной вентиляции лёгких.

Владельцами ООО «Автоспецпром» являются киевляне Тигран Дзигуа, Федор Саворовський и его сын Виталий Саворовський, а также Владимир Фисталь — сын известного врача Эмиля Фисталя, руководителя «Института восстановительной хирургии им. Гусака» в Донецке.

Конкурентом в тендере на приобретение автомобилей «скорой помощи» с ценовым предложением на сумму 5 миллионов 550 тысяч гривен выступила компания «ВиДи Юникомерс», входящая в группу «ВиДи» Виталия Джуринского.

Напомним, в ноябре департамент здравоохранения Одесского горсовета приобрёл у компании «Илатанмед» реанимационный автомобиль на базе Mercedes-Bens Sprinter, оборудованный аппаратом искусственной вентиляции для новорождённых. Его стоимость составила 4 миллиона 95 тысяч гривен. Конкурентом на торгах также выступила «ВиДи Юникомерс». Оба поставщика предложили реанимационные автомобили, оснащённые медицинским оборудованием от одного производителя — ООО «Автоспецпром».