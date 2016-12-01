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  • Дата: Вчера, 11:28
Вчера, 11:28

Один погиб, трое в больнице: Стали известны подробности масштабной аварии на трассе Киев-Одесса (фото)

Категория: Новости / Происшествия

Один погиб, трое в больнице: Стали известны подробности масштабной аварии на трассе Киев-Одесса (фото)

На 393 километре автодороги «Киев - Одесса» произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями.

Об этом сообщили в Управлении безопасности дорожного движения.

По предварительным данным, произошло столкновение с участием грузовиков и легкового транспорта. Вследствие ДТП один человек погиб и еще трое получили травмы различной степени тяжести. 

Пострадавшие госпитализированы в лечебное учреждение.  

Причины, обстоятельства и участники дорожно-транспортного происшествия устанавливаются

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Один погиб, трое в больнице: Стали известны подробности масштабной аварии на трассе Киев-Одесса (фото)
Один погиб, трое в больнице: Стали известны подробности масштабной аварии на трассе Киев-Одесса (фото)
Один погиб, трое в больнице: Стали известны подробности масштабной аварии на трассе Киев-Одесса (фото)
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Источник: Судебно-юридическая газета



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