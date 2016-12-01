Один погиб, трое в больнице: Стали известны подробности масштабной аварии на трассе Киев-Одесса (фото)

На 393 километре автодороги «Киев - Одесса» произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями.
Об этом сообщили в Управлении безопасности дорожного движения.
По предварительным данным, произошло столкновение с участием грузовиков и легкового транспорта. Вследствие ДТП один человек погиб и еще трое получили травмы различной степени тяжести.
Пострадавшие госпитализированы в лечебное учреждение.
Причины, обстоятельства и участники дорожно-транспортного происшествия устанавливаются