Один погиб, трое в больнице: Стали известны подробности масштабной аварии на трассе Киев-Одесса (фото)

На 393 километре автодороги «Киев - Одесса» произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями.

Об этом сообщили в Управлении безопасности дорожного движения.

По предварительным данным, произошло столкновение с участием грузовиков и легкового транспорта. Вследствие ДТП один человек погиб и еще трое получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие госпитализированы в лечебное учреждение.

Причины, обстоятельства и участники дорожно-транспортного происшествия устанавливаются