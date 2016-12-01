Музыка в исполнении органа и саксофона: одесситам подарили рождественское настроение (фото)

В органном зале Евангелистской реформаторской пресвитерианской церкви прошел «Рождественский концерт» с участием лауреатов международных конкурсов саксофонистов Анны Степановой и ее ученика Ду Ханфона, а также органистки Елены Удрас. Произведения Баха, Генделя, Чайковского, Вивальди звучали на саксофоне как соло, так и в сопровождении органной музыки.

15 января с таким же концертом Анна вместе с Ду Ханфоном планируют выступить в новом органном зале Харьковской филармонии. Аккомпанировать саксофонистам будет местным органист Станислав Калинин.



«Мне помогает мой студент, выпускник Южного национального педагогического университета им. Ушинского Ду Ханфон, который занимается в аспирантуре университета. Нас связывает творческая дружба, мы играем концерты в Китае и Украине»,

«А в мае пройдет концерт «Сакс Плюс», на которых мы традиционно приглашаем разных музыкантов и артистов разных видов жанра. В прошлый раз у нас были песочное шоу, поэзия, музыка и звучали разные инструменты плюс саксофон»,

«Первые два конкурса мы провели в Одессе. Следующий, 3-й международный конкурс «Золотой саксофон», будет проходить в Киеве. Нам удалось это организовать благодаря поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова, с которым мы сотрудничаем уже больше года. Благодаря ему в нашей стране открываются новые таланты, новые имена, которые потом становятся известны во всем мире»,

- рассказывает Анна Степанова.В следующий раз Анна намерена порадовать одесситов виртуозной игрой на саксофоне накануне женского праздника. При поддержке народного депутата Украины, почетного гражданина Одессы Сергея Кивалова 5 марта в Одессе пройдет совместный концерт с участием киевского квартета саксофонистов. В программе, которая называется «Сакс и лав», прозвучит романтическая музыка для саксофона.- рассказывает Анна Степанова.Будучи инициатором ряда проектов, Анна также является организатором и президентом Международного конкурса молодых исполнителей «Золотой саксофон».- отметила Анна Степанова.