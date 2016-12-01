На пороге будущего возрождения спорта

Последние три года мы привыкли только к ухудшению ситуации в нашей жизни. Новое если и возникает, то оно скорее склонно нас пугать. Спортивные показатели страны на международном уровне отзеркаливают провалы в экономике. Тем более приятно осознавать, что наметилась тенденция к спортивному возрождению нашей страны, некогда восхищавшей мир своими спортивными достижениями. И тем более приятно от того, что это возрождение наметилось ни гдени будь, а в нашем родном городе – Одессе!

Турнира такого масштаба по художественной гимнастике в Одессе еще не было.



«Это очень высокого уровня турнир, не смотря на то, что он впервые проводится. Я думаю, это хорошее начало и со временем этот турнир станет ежегодным. Сюда будут приезжать все больше участниц из разных стран. От этого уровень турнира будет расти выше и выше»,

«На сегодняшний день в Одессе не существует спорткомплекса равного Спорткомплексу Международного гуманитарного университета, куда бы можно было войти, испытав море положительных эмоций. Еще, будучи, студенткой Национального университета «Одесская юридическая академия», я выступала на открытии этого прекрасного спорткомплекса»,

«Художественная гимнастика это особый вид спорта. Это вид спорта, который интегрирует в себе красоту, грацию и интеллект, это настоящее искусство. Я хочу подчеркнуть, что этот праздник проходит при прямой поддержке Президента Международного гуманитарного университета, народного депутата Украины Сергея Кивалова, который приложил много усилий для того, что бы этот праздник сегодня состоялся»,

«Уже своих деток выставляют мои ученицы, подходят ко мне со своими воспоминаниями и словами благодарности, просто с хорошими эмоциями. Это и есть то, ради чего мы живем, обмениваемся положительной энергией. Я всегда им говорила: Гимнасткой можешь ты не быть, а человеком быть обязан»,

– рассказывает Виктория Ленишин, участница олимпиады в Лондоне 2012.Организатором масштабного легкоатлетического турнира выступил молодой спортивный клуб «Виктория арт», который приглашает для записи юных спортсменов, чтобы взрастить из них будущих чемпионов и просто здоровых людей.- рассказывает организатор турнира по художественной гимнастике WhiteStar Виктория Бузуян.- рассказывает Анатолий Крыжановский, ректор Международного гуманитарного университета.Для многих спортсменов этот турнир оказался первым в жизни, а это первые победы, первые слезы от поражений, которые делают спортсмена сильнее. Главная судья соревнований, судившая олимпийские игры, Юлия Андрушкевич, сама воспитала целую плеяду одесских чемпионов, сегодня уже на их плечи ложится судьба этого вида спорта.– говорит Юлия Андрушкевич.После выступления деток прошёл мастер класс от мастера спорта международного класса, серебряного призёра кубка Мира, финалистки Олимпийский Игр в Лондоне 2012 Виктории Ленишин.