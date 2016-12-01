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  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

О бывшем грузине замолвите слово…

Категория: Новости / Авторская колонка


О бывшем грузине замолвите слово…

Демонстративное помутнение рассудка… Пожалуй, именно такое впечатление произвела презентация книги Михаила Саакашвили «Пробуждение силы», которую сам автор провел накануне в Одессе.

И надо сказать, он не терял времени даром. Уже во время прелюдии буквально огорошив немногочисленных поклонников демонстративным отказом от собственного происхождения.

Не мудрствуя лукаво, этот асс пиаразма сразу ввел присутствующих в курс, что эта книга 

«…о том, как Грузия полностью поменялась. Хоть у НИХ другой менталитет, но ОНИ очень похожи на НАС

Чтобы грузин, причем не просто грузин, а грузинский президент (к счастью для Грузии, уже в прошлом) говорил о своем народе, который он, по его же собственным словам, обожает и который, опять-таки по его словам, платит ему тем же, ОНИ, а на украинцев, согражданином которых он стал всего два года назад - МЫ… Уже одно это сполна окупало потраченное на этой презентации время.

Но, как говориться, дальше-больше.

Не давав слетевшимся на огонек «дважды экса» опомниться, Михо напрямую сравнил одесское городское самоуправление, с лидером которого он давеча давал совместную пресс-конференцию, с… ИГИЛ, а местную градостроительную деятельность - с разрушением вынырнувшими из средневековья вандалами исторической Пальмиры.

И в заключение (увы, фигурально выражаясь)похвалился тем, что «…чтобы не терпеть, мы уже начали организовываться и нас уже 25 тысяч!»

Ну что тут скажешь… сравнение одесских реалий с ИГИЛовской жутью, где взрывают исторические памятники, занимаются работорговлей и отрубают головы детям - это уже из разряда сугубо медицинской симптоматики.

А вот насчет 25 тысяч последователей - это серьезно.

Когда бывший лидер целой страны, поддерживаемый (правда, давно и не всегда) миллионами людей хвастается, что нашел понимание у менее, чем у 0,1% граждан своей новой родины – это реально впечатляет! Воистину, уж лучше бы потерпел!

Что ж, одним словом, презентация удалась. Изречение стольких несуразностей за столь короткий отрезок времени вправду достойно книги. Правда, другой. И написанной раньше и другим автором. Книги Рекордов Гиннеса. Вот только для этого в нее пришлось бы внести новый раздел. С рабочим названием «рекорд бестолкового нарциссизма».



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