О бывшем грузине замолвите слово…

Демонстративное помутнение рассудка… Пожалуй, именно такое впечатление произвела презентация книги Михаила Саакашвили «Пробуждение силы», которую сам автор провел накануне в Одессе.
И надо сказать, он не терял времени даром. Уже во время прелюдии буквально огорошив немногочисленных поклонников демонстративным отказом от собственного происхождения.
Не мудрствуя лукаво, этот асс пиаразма сразу ввел присутствующих в курс, что эта книга
Чтобы грузин, причем не просто грузин, а грузинский президент (к счастью для Грузии, уже в прошлом) говорил о своем народе, который он, по его же собственным словам, обожает и который, опять-таки по его словам, платит ему тем же, ОНИ, а на украинцев, согражданином которых он стал всего два года назад - МЫ… Уже одно это сполна окупало потраченное на этой презентации время.
Но, как говориться, дальше-больше.
Не давав слетевшимся на огонек «дважды экса» опомниться, Михо напрямую сравнил одесское городское самоуправление, с лидером которого он давеча давал совместную пресс-конференци
И в заключение (увы, фигурально выражаясь)похвал
Ну что тут скажешь… сравнени
А вот насчет 25 тысяч последователей - это серьезно.
Когда бывший лидер целой страны, поддерживаемый (правда, давно и не всегда) миллионами людей хвастается, что нашел понимание у менее, чем у 0,1% граждан своей новой родины – это реально впечатляет! Воистину, уж лучше бы потерпел!
Что ж, одним словом, презентация удалась. Изречение стольких несуразностей за столь короткий отрезок времени вправду достойно книги. Правда, другой. И написанной раньше и другим автором. Книги Рекордов Гиннеса. Вот только для этого в нее пришлось бы внести новый раздел. С рабочим названием «рекорд бестолкового нарциссизма».