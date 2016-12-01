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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

Сотрудники полиции проводят спецоперацию "елки"

Категория: Новости / Происшествия

Сотрудники полиции проводят спецоперацию "елки"

Заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Сергей Махотин рассказал журналистам о мерах, предпринимаемых полицейскими в предновогодний период для прекращения правонарушений, связанных с незаконной продажей хвойных насаждений.

«С целью выявления фактов незаконной реализации хвойных пород деревьев работники полиции постоянно проводят отработки рынков, мест стихийной торговли и торговых объектов. Согласно ст. 160 Кодекса Украины об административных правонарушениях, торговля с рук в неустановленных местах влечет за собой штраф от одного до семи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией предметов торговли или без таковой»,
- рассказал Сергей Махотин.
Напоминаем, что все новогодние елки должны реализовываться исключительно при наличии специального разрешения и специальной маркировки самоклеящимися этикетками, содержащими индивидуальный номер и соответствующий ему штрих-код.
«Лица же, осуществляющие продажу елок без наличия необходимых разрешительных документов, будут привлекаться к административной ответственности согласно ст. 164 КУоАП, предусматривающей штраф в сумме до 17 тысяч гривен»,
- отметил полковник полиции Сергей Махотин.


Источник: ГУ НП Украины в Одесской области



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