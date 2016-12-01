Бороться с гриппом будет сложнее: запретили популярное лекарство

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела полный запрет на продажу, хранение и реализацию лекарственного препарата «Gripex NOC»

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства.

«Gripex NOC» (таблетки в блистерах №6) является производством американской компании «Фармация Интернешнл Инк.».

Согласно постановлению, запрет введет по причине сообщения от правоохранительных органов относительно выявления партий данного препарата на безлицензионных складах. «Gripex NOC» является незарегистрированным препаратом в Украине.

В связи с этим Госслужба своим распоряжением обязала все субъекты госсобственности, осуществляющие реализацию, хранение и применение данного препарата немедленно проверить наличие запрещенного препарата и снять его с оборота для последующей утилизации или уничтожения.

Помимо даного препарата под запрет попал еще ряд импортных таблеток, в том числе и мезим.