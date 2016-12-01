В Одессе ищут неоформленных работников

В Одессе фискальной службой во время проверки предпринимателя выявлено 15 неоформленных наемных работников.

Физических лиц, которые работали без надлежащего оформления трудовых отношений и не платили налоги, выявили у субъекта хозяйствования, который осуществляет деятельность в сфере общественного питания.

Материалы проверки направлены для соответствующего реагирования в Главное управление Гоструда в Одесской области.

С начала 2016 года, фискальной службой Одесчины при осуществлении проверок субъектов хозяйствования, которые выплачивали заработную плату и другие доходы физическим лицам, в 44 % от проверенных выявлены нарушения налогового законодательства.

Так, выявлено свыше 2300 наемных лиц, работа которых использовалась работодателями без заключения трудовых соглашений и без уплаты налогов. К государственной регистрации привлечено 253 гражданина, которые осуществляли предпринимательскую деятельность без регистрации.

В результате принятых мер в бюджеты дополнительно поступило 6 млн. грн. налога на доходы физических лиц, свыше 3 млн. грн. единого взноса и 235 тыс. грн. военного сбора, отметили в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.