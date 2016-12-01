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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Облсовет сделал исторический шаг навстречу городу

Категория: Новости


Облсовет сделал исторический шаг навстречу городу

Городской голова Геннадий Труханов назвал историческим событием решение Одесского областного совета передать на баланс городу здание на улице Затонского, 28.

По словам мэра: «Это пятиэтажное типовое здание, которое находится рядом с Суворовской районной администрацией и уже много лет практически не используется». По информации мэра там занята только часть третьего этажа под лабораторию.

Теперь же, по словам Геннадия Трхунова: «

Мы сможем перевести туда  целый ряд коммунальных служб и освободить здание детского сада, где они сейчас расположены. Таким образом, у города появится еще и новый детский сад».
Кроме того, по словам мэра, там будет расположен Центр административных услуг, а на первом этаже, возможно, будет  организован «Прозорий офис» Суворовского района, по аналогии с тем, как это сделано в Киевском районе. 

Что же касается лаборатории, то мэр дал указание в кратчайшие сроки подобрать для нее другое помещение. Геннадий Труханов поблагодарил депутатов Областного совета поддержавших решение о передаче дома на баланс города и лично председателя Облсовета Анатолия Урбанского.  Что же касается тех депутатов, которые не поддержали это решение, то городской голова назвал их политическими аферистами, которым безразличны интересы жителей города.



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