Облсовет сделал исторический шаг навстречу городу

Городской голова Геннадий Труханов назвал историческим событием решение Одесского областного совета передать на баланс городу здание на улице Затонского, 28.
По словам мэра: «Это пятиэтажное типовое здание, которое находится рядом с Суворовской районной администрацией и уже много лет практически не используется». По информации мэра там занята только часть третьего этажа под лабораторию.
Теперь же, по словам Геннадия Трхунова: «
Что же касается лаборатории, то мэр дал указание в кратчайшие сроки подобрать для нее другое помещение. Геннадий Труханов поблагодарил депутатов Областного совета поддержавших решение о передаче дома на баланс города и лично председателя Облсовета Анатолия Урбанского. Что же касается тех депутатов, которые не поддержали это решение, то городской голова назвал их политическими аферистами, которым безразличны интересы жителей города.