Облсовет сделал исторический шаг навстречу городу

Городской голова Геннадий Труханов назвал историческим событием решение Одесского областного совета передать на баланс городу здание на улице Затонского, 28.

По словам мэра: «Это пятиэтажное типовое здание, которое находится рядом с Суворовской районной администрацией и уже много лет практически не используется». По информации мэра там занята только часть третьего этажа под лабораторию.

Теперь же, по словам Геннадия Трхунова: «

Мы сможем перевести туда целый ряд коммунальных служб и освободить здание детского сада, где они сейчас расположены. Таким образом, у города появится еще и новый детский сад».

Кроме того, по словам мэра, там будет расположен Центр административных услуг, а на первом этаже, возможно, будет организован «Прозорий офис» Суворовского района, по аналогии с тем, как это сделано в Киевском районе.

Что же касается лаборатории, то мэр дал указание в кратчайшие сроки подобрать для нее другое помещение. Геннадий Труханов поблагодарил депутатов Областного совета поддержавших решение о передаче дома на баланс города и лично председателя Облсовета Анатолия Урбанского. Что же касается тех депутатов, которые не поддержали это решение, то городской голова назвал их политическими аферистами, которым безразличны интересы жителей города.