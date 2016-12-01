Одесская Черноморка осталась без досуга, культуры и избирательного участка

Поселок Черноморка остался без единственного культурного центра и избирательного участка. Как рассказала сегодня на аппаратном совещании депутат горсовета Татьяна Малыхина, 18 декабря в Черноморке сгорел Дом культуры:

«Это практически единственный на всю Черноморку центр досуга и культуры, где размещались детские кружки и, к тому же находился избирательный участок».

По словам Татьяны Малыхиной работники ГСЧС кланяются к мнение, что причиной пожара был поджег. Поэтому депутат обратилась к руководству города с инициативой просить Национальную полицию провести всесторонне расследование и возбудить по этому поводу уголовное дело. Она отметила, что по имеющейся информации каким-то непонятным образом в 2011 году этот Дом культуры перешел в частную собственность и это необходимо расследовать. Она не исключает, что причиной поджога было желание освободить территорию под застройку.