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  • Дата: Сегодня, 11:01
Сегодня, 11:01

Одесская Черноморка осталась без досуга, культуры и избирательного участка

Категория: Новости


Одесская Черноморка осталась без досуга, культуры и избирательного участка

Поселок Черноморка остался без единственного культурного центра и избирательного участка. Как рассказала сегодня на аппаратном совещании депутат горсовета Татьяна Малыхина, 18 декабря в Черноморке сгорел Дом культуры: 

«Это практически единственный на всю Черноморку центр досуга и культуры, где размещались детские кружки и, к тому же находился избирательный участок».

По словам Татьяны Малыхиной работники ГСЧС кланяются к мнение, что причиной пожара был поджег. Поэтому депутат обратилась к руководству города  с инициативой просить Национальную полицию провести всесторонне расследование и возбудить по этому поводу уголовное дело. Она отметила, что по имеющейся информации каким-то непонятным образом в 2011 году этот Дом культуры перешел в частную собственность и это необходимо расследовать. Она не исключает, что причиной поджога было желание освободить территорию под застройку.



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