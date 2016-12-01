В Одессе сгорела сауна фитнес-центра (фото)

25 декабря в 14:24 в службу спасения поступило сообщение о том, что в м. Одеса по переулку Дунаева возник пожар в пятиэтажном жилом доме. В 14:33 на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения и установили, что горит сауна в фитнес центре на первом этаже жилого здания. При тушении пожара спасатели использовали аппараты защиты органов дыхания и зрения из-за плотного задымления.

Также возникали трудности при расстановке пожарно- спасательной техники, а именно подъехать к месту пожара было сложно - препятствовали припаркованные транспортные средства у дома. В 14:51 пожарные локализовали и в 15:02 ликвидировали пожар на площади 40 м.кв.

Для ликвидации пожара привлекалось 3 единицы пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.