 
» » В Одессе сгорела сауна фитнес-центра (фото)
Информация к новости
  • Просмотров: 234
  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

В Одессе сгорела сауна фитнес-центра (фото)

Категория: Новости / Происшествия

В Одессе сгорела сауна фитнес-центра (фото)

25 декабря в 14:24 в службу спасения поступило сообщение о том, что в м. Одеса по переулку Дунаева возник пожар в пятиэтажном жилом доме. В 14:33 на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения и установили, что горит сауна в фитнес центре на первом этаже жилого здания. При тушении пожара спасатели использовали аппараты защиты органов дыхания и зрения из-за плотного задымления.

Также возникали трудности при расстановке пожарно- спасательной техники, а именно подъехать к месту пожара было сложно - препятствовали припаркованные транспортные средства у дома. В 14:51 пожарные локализовали и в 15:02 ликвидировали пожар на площади 40 м.кв.

Для ликвидации пожара привлекалось 3 единицы пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Галерея

prev

В Одессе сгорела сауна фитнес-центра (фото)
В Одессе сгорела сауна фитнес-центра (фото)
В Одессе сгорела сауна фитнес-центра (фото)
next
и ещё фотографии ›

Источник: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 