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  • Дата: Сегодня, 12:06
Сегодня, 12:06

Пересыпьское противостояние. Город наносит ответный удар

Категория: Новости


Одесские транспортники совместно с полицией начали приводить в исполнение распоряжение городского исполкома о запрете проезда крупногоборидного грузового транспорта через  Пересыпь в направлении порта.

«Для этого проведена инвентаризация дорожных знаков на улицах Адария, Церковной и  Щеголева.  Также полиция начала принимать меры против нарушителей запрета. В этом ей активно помогают местные активисты».
При этом, по словам директора департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александра Илько,  некоторые водители грузовиков в знак протеста пытались перекрыть движение, но это удалось пресечь. В связи с этим городской голова дал распоряжение продолжить начатые мероприятия и предупреди, что попытки перекрыть движение водителям обойдутся дороже, потому что «люди тоже могут перекрыть им движение и в отличии от водителей, местные жители никуда не торопятся». Городской голова  еще раз пообещал связаться по этому поводу с руководством порта, при этом городские власти готовы к определенным компромиссам, ведь  к некоторым предприятиям, в отличие от порта, другой дороги просто нет. К порту же грузовики могут и должны двигаться по эстакаде.



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