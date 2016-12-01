Пересыпьское противостояние. Город наносит ответный удар

Одесские транспортники совместно с полицией начали приводить в исполнение распоряжение городского исполкома о запрете проезда крупногоборидного грузового транспорта через Пересыпь в направлении порта.

«Для этого проведена инвентаризация дорожных знаков на улицах Адария, Церковной и Щеголева. Также полиция начала принимать меры против нарушителей запрета. В этом ей активно помогают местные активисты».

При этом, по словам директора департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александра Илько, некоторые водители грузовиков в знак протеста пытались перекрыть движение, но это удалось пресечь. В связи с этим городской голова дал распоряжение продолжить начатые мероприятия и предупреди, что попытки перекрыть движение водителям обойдутся дороже, потому что «люди тоже могут перекрыть им движение и в отличии от водителей, местные жители никуда не торопятся». Городской голова еще раз пообещал связаться по этому поводу с руководством порта, при этом городские власти готовы к определенным компромиссам, ведь к некоторым предприятиям, в отличие от порта, другой дороги просто нет. К порту же грузовики могут и должны двигаться по эстакаде.