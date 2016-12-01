Детские мероприятия на новогодние праздники охватят не менее 10 тысяч юных одесситов

Культурная программа, посвященная новогодним праздникам, охватит не менее 10 тысяч детей-подростков Одессы. Об этом сообщила на аппаратном совещании директор департамента культуры и туризма Татьяна Маркова. По ее словам, помимо участия в развлекательных мероприятиях на Думской площади, в Городском саду и ряде других площадках детям будет обеспечена возможность посетить городские театры, включая театр Оперы и балета, а также посмотреть новогодний мюзикл «Хрустальный дом» на Морвокзале. Поскольку среди этих детей имеются льготные категории, включая детей с особыми потребностями, городской голова дал указание обеспечить централизованный подвоз детей на все эти мероприятия. Для этого в каждом районе города будут обеспечены специальные точки сбора.