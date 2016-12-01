 
» » Серьезное ДТП произошло сегодня утром на улице Филатова
Информация к новости
  • Просмотров: 270
  • Дата: Сегодня, 12:29
Сегодня, 12:29

Серьезное ДТП произошло сегодня утром на улице Филатова

Категория: Новости / Происшествия


Серьезное ДТП произошло сегодня утром на улице Филатова

В нем оказались задействованы сразу три автомобиля – два автомобиля марки ВАЗ и БМВ. По информации пресс-службы патрульной полиции, по всей вероятности, виновником аварии стал водитель БМВ, который не выдержал дистанцию и скоростной режим и врезался в идущий впереди ВАЗ-2104.

После удара в бампер его отбросило на обочину, где он врезался в припаркованный автомобиль ВАЗ «Самара». В результате один из пассажиров ВАЗ-2104 погиб.

Проводится расследование. По имеющимся данным, предполагаемый виновник ДТП, повлекшего смерть человека, скрылся с места происшествия.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 