Серьезное ДТП произошло сегодня утром на улице Филатова

В нем оказались задействованы сразу три автомобиля – два автомобиля марки ВАЗ и БМВ. По информации пресс-службы патрульной полиции, по всей вероятности, виновником аварии стал водитель БМВ, который не выдержал дистанцию и скоростной режим и врезался в идущий впереди ВАЗ-2104.

После удара в бампер его отбросило на обочину, где он врезался в припаркованный автомобиль ВАЗ «Самара». В результате один из пассажиров ВАЗ-2104 погиб.

Проводится расследование. По имеющимся данным, предполагаемый виновник ДТП, повлекшего смерть человека, скрылся с места происшествия.