Одесситов приглашают на благотворительную ярмарку «Запах мандаринов»

27 декабря (вторник) в 14:00 в Атриуме ТЦ «Среднефонтанский» (Семафорный пер,4) откроется ежегодная (седьмая!) предпраздничная ярмарка искусств «Запах мандаринов».

Для участия в проекте отобраны работы лучших одесских художников: Арии Альгиз, Катерины Билетиной, Андрея Герасимюка, Евгения Голубенко, Александра Доброго, Юли Жарковой, Артура Израйляна, Лили Климовой, Татьяны Куражной, Александра Лисовского, Сергея Лиховида, Сергея Лучишина, Марины Плисс, Юрия Плисса, Оксаны Спиндовской-Паламарь, Елены Турчинюк, Виктора Хохленко, Екатерины Шадриной, Марины Яндоленко, Евы Ятт, и мн. др.

«Запах мандаринов» - это выездной рождественский арт-базар, главной особенностью которого является высокий уровень авторов, творческий подход, приемлемые цены, душевная атмосфера. И, конечно же – фестиваль авторских елок и мандарины.

Некоторые работы созданы художниками специально для проекта и существуют в единственном экземпляре. По приемлемым ценам можно будет приобрести работы, выполненные в различных техниках и стилях: этюды, наброски, пейзажи, натюрморты, украшения ручной работы, авторские сувениры.

Благотворительная ярмарка присоединяется к проекту «Пчелка»: участники и гости ярмарки могут принести мягкие игрушки с пожеланиями выздоровления для детей, которые встречают Новый год в больнице.