Бобровская грозится «заморозить» принятый бюджет области

Временно исполняющая обязанности губернатора Одесской области Соломия Бобровская собирается подписать распоряжение, по которому принятый бюджет области на 2017 год будет «заморожен» на ближайшие 3 месяца.

По ее словам, таким образом, она объявляет «бойкот» облсовету. И.о. губернатора считает, что бюджет на 2017 год был принят незаконно. Соответствующий документ Бобровская собирается подписать уже сегодня. В таком случае вся область перейдет на режим экономии.

Напомним, что 23 декабря представители областной администрации заявили, что готовы добиться отмены принятого бюджета через суд. Соломия Бобровская отметила, что ночью перед сессией облсовета в проект бюджета были внесены поправки, которые не согласовывалась с профильными ведомствами областной администрации.