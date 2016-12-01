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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

Одесский зоопарк подготовил для одесситов веселое поздравление с Новым годом (видео)

Категория: Новости / История и культура

Одесский зоопарк подготовил для одесситов веселое поздравление с Новым годом (видео)

Директор одесского зоопарка Игорь Беляков записал костюмированное видео-поздравление с Новым годом. Он спел веселую песню-поздравление в образе символа 2017 года - красного огненного петуха.

"Слова мои, сценарии простенькие, но мы придумываем их сами. Костюмы тоже сами делали, снимал наш оператор. Это просто поздравление такое для одесситов, чтобы поздравить их с Новым годом, развеселить и поднять настроение", - рассказал Беляков.
Напомним, администрация одесского зоопарка снимает новогоднее поздравление уже третий год подряд.



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