В Одессе сносят МАФы

В Одессе продолжается работа по наведению порядка в сфере уличной торговли. Специалисты управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского горсовета регулярно выявляют торговые объекты, подлежащие демонтажу. Так, в период с 16 декабря 2016 года в Одессе демонтировано еще 7 временных сооружений.

Ранее сообщалось, что в период с 9 декабря было демонтировано 12 объектов.

Всего на начало декабря в Одессе демонтировано 550 временных сооружений, установленных для реализации предпринимательской деятельности. Работа по наведению порядка в сфере торговли продолжается.

Временные сооружения (киоски, павильоны, трейлеры и прочее) демонтируются на основании соответствующих решений исполнительного комитета Одесского городского совета. Стихийно установленные элементы уличной торговли на улицах Одессы демонтируют на основании соответствующих распоряжений Одесского городского головы.