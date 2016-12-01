В Одессе думают, как сохранить старый центр

Состоялось плановое заседание рабочей группы по координации разработки концепции развития Центрального исторического ареала города Одессы и соответствующей комплексной городской целевой программы сохранения аутентичной застройки и развития исторического центра города.

В ходе встречи модераторы каждой из четырех секций рабочей группы представили свои предложения для дальнейшего внесения их в городскую целевую программу, которые уже отработаны участниками и других секций. Также в ходе заседания были подведены предварительные итоги - какие из проектов могут войти в состав городской целевой программы.

«Необходимо теперь проработать эти предложения с департаментом экономического развития и юридическим департаментом. Чтобы, во-первых, они не противоречили действующему законодательству. А во-вторых, чтобы было понимание, как будут реализовываться эти предложения – за счет городского бюджета или за привлеченные средства», - обратился к модераторам секций председатель рабочей группы, вице-мэр Вячеслав Шандрык.

Так, было намечено, что в ходе следующего заседания члены рабочей группы проведут голосование, какие из этих выверенных предложений окончательно войдут в проект комплексной городской целевой программы сохранения аутентичной застройки и развития исторического центра города.

Следующее заседание рабочей группы также решено провести в конце января 2017 года.