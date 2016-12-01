Люба Шипович: ушла или ушли?

а«Сегодня мой последний день на государственной службе. Непросто признавать свое бессилие, но не признавать его — несправедливо и даже преступно перед людьми, — пишет Шипович. — Поэтому считаю необходимым признать, что я не все смогла, что планировала. Есть ряд причин, почему я ухожу. Это и невозможность работать длительное время на государственной должности за $150-200 в месяц, и ограниченность полномочий в сочетании и с нежеланием других чиновников работать открыто и на благо людей, и неумение идти на компромиссы со своими принципами и ценностями».

Любовь Шипович извинилась перед жителями региона за то, что не оправдала их ожиданий и не смогла побороть коррупционные схемы и сделать власть открытой для общества.

«Много друзей, единомышленников, которые пошли на государственную службу после Майдана, оставляют властные стены. Мы не сдались. Мы сыграли свою роль, а теперь уступаем другим», — утверждает Шипович.

Она подчеркнула, что решение об отставке не связано с увольнением предыдущего губернатора или грядущим назначением нового. «Оно (решение, — ред.) было принято несколько месяцев назад, спланировано шаги по обеспечению бесперебойной работы департамента инвестиций и продлению проектов», — подчеркнула Любовь Шипович.

В 2015-м году Любовь Шипович, ранее проживавшая в США, присоединилась к команде Саакашвили — сначала в качестве волонтёра с задачей внедрять в управление областью современные подходы и использованием цифровых технологий, затем — в качестве специалиста по привлечению инвестиций.

Люба Шипович подчеркнула, что не намерена покидать Украину, и будет заниматься общественной деятельностью.