Минздрав забраковал проект создания госпитальных округов Одесской области

Минздрав Украины рассмотрел проекты создания госпитальных округов, разработанные в регионах.

Проекты представили 24 области и Киев. На доработку возвращены проекты формирования госпитальных округов 7-ми областей (в том числе, Одесской), которые не соответствовали утвержденной методике.

Заместитель Министра здравоохранения Павел Ковтонюк заявил, что до конца декабря текущего года регионы должны направить в министерство на утверждение планы всех округов. В случае, если какой-либо регион план не подаст, МЗ будет вынужден принять решение самостоятельно, ообщает пресс-служба Кабмина.