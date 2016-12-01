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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Минздрав забраковал проект создания госпитальных округов Одесской области

Категория: Новости

Минздрав Украины рассмотрел проекты создания госпитальных округов, разработанные в регионах.

Проекты представили 24 области и Киев. На доработку возвращены проекты формирования госпитальных округов 7-ми областей (в том числе, Одесской), которые не соответствовали утвержденной методике.

Заместитель Министра здравоохранения Павел Ковтонюк заявил, что до конца декабря текущего года регионы должны направить в министерство на утверждение планы всех округов. В случае, если какой-либо регион план не подаст, МЗ будет вынужден принять решение самостоятельно, ообщает пресс-служба Кабмина.



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