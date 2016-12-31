Снимут ли министра Авакова. Или назначат другого виновного?

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Такой проект, кажется, уже четвертый по счету. Но сейчас для его принятия появились веские основания. Минуло две недели с тех пор, как Аваков ни словом не обмолвился о страшной трагедии в поселке Княжичи, что под Киевом. Там полицейские из различных служб, не разобравшись, перестреляли друг друга. Сам министр в то время был с официальным визитом в Канаде. Причем вылетал в командировку, уже зная о происшествии. Это напоминает случай с бывшим министром экологии Шевченко. Тот тоже улетел в заграничный вояж, когда бушевал страшный пожар на нефтебазе под Киевом. Огромный урон был нанесен природе, хозяйству местных жителей. И погибли несколько спасателей. А с Шевченко как с гуся вода – находился в командировке. Проштрафившийся министр в конце концов был уволен с должности. Но с большим трудом, поскольку упорно цеплялся за министерское кресло.

Мы сознательно не затрагивали тему трагедии в Княжичах, поскольку прокуратура просила СМИ не мешать следствию и обещала сообщить обо всем позднее. Но по прошествии двух недель Генеральный прокурор Юрий Луценко так и не обнародовал итоги расследования. Зато в прессе прошла информация о том, что Аваков подписал соглашение с Европолом – для преследования коррупционеров по всей Европе и с целью розыска украденных ими средств. Кто-то сознательно переключает внимание общественности и народных депутатов с темы «дружественного огня» в Княжичах на другую информацию с участием Авакова. Показательно, что все пятеро погибших в той перестрелке были погребены без излишнего внимания прессы. Проститься с убитыми полицейскими не пришел никто из министерства внутренних дел и Главного управления Национальной полиции в Киеве. Не было на похоронах и самого министра. Неужели подтверждается версия некоторых СМИ о том, что здесь не обошлось без оборотней в погонах и что такая кучность и точность стрельбы похожа на операцию по зачистке? Если страна и узнает правду, то не скоро. А пока министерство пообещало семьям погибших компенсацию по 700 тысяч гривен и квартиры в столице. И на том, видимо, сочли дело закрытым.

Напомним, что происшествие в Княжичах – далеко не первый такой случай с полицейскими. Ранее погибли трое полицейских в Тернополе, двое – в Днепре. Но тогда звучали пафосные речи, были торжественные похороны. А тут – словно воды в рот набрали. Президент Петр Порошенко как всегда пообещал взять ход расследования под свой личный контроль. Напомним, что такое же обещание он дал и после убийства в центре Киева известного журналиста Павла Шеремета. Однако ни в том, ни в другом случае никто перед общественностью не отчитался. Ушли в отставку вдохновительницы реформы в МВД Эка Згуладзе и Хатия Деканоидзе, которые тоже обещали контролировать расследование гибели Павла Шеремета. Теперь же за все должен отвечать Аваков или кто-то из его подчиненных. Исполняющий обязанности начальника Национальной полиции Валерий Троян, приглашенный на заседание комитета Верховной Рады по обеспечению законодательной деятельности, был немногословен. И по примеру своих старших товарищей ссылался на тайну следствия. Комитет обязал Трояна еженедельно отчитываться о ходе расследования. Сам же Аваков, который ранее постоянно давал информацию в Фейсбуке, теперь отмалчивается. Возникли у него и другие неприятности. Например, связанные с земельными участками в Харьковской области.

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