Ветер инвестиций не для наших парусов?

Вот уже много лет к ряду власть имущие твердят о том, что нашей экономике нужны инвестиции. Тем не менее, завести капитал в нашу страну явно труднее, чем отсюда вывести. Причин тому несколько. Во-первых, получая определенный доход от теневого оборота, власть имущие зачастую не заинтересованы в привлечении инвестиционного капитала, использование которого будет прозрачным. Во-вторых, до сих пор не улажены мелкие нормативные противоречия. И в- третьих, судя по всему, отечественные чиновники уже настолько развращены, что без так называемого отката или обычной взятки просто не мыслят своей работы.
Обиднее всего, что при всем при этом заинтересованнос
Нет, нет, а в Южную Пальмиру время от времени приезжает кто-нибудь из иностранных Буратино, готовых оставить здесь миллион другой долларов. Одними только меморандумами о взаимопонимании и протоколами о намерениях можно было бы застелить всю Думскую площадь. Но дальше подписания подобных бумаг дело никак не идет.
В этом плане очень показательна история с проектом строительства линии одесского скоростного трамвая. Техническая документация этого проекта была разработана еще в 2008 году ПКФ «Электротрансоде
В 2010 году Одесская городская организация работодателей нашла инвестора, готового вложить деньги в реализацию данного проекта. Сразу после этого в адрес приснопамятного Алексея Костусева было направлено соответствующее письмо. Но никакой заинтересованной реакции не последовало. Через несколько месяцев упорной переписки городские власти, наконец, изъявили готовность вести переговоры с потенциальным инвестором. Тогда же между ними и иностранным капиталовладельц
С учетом нового условия работодатели провели с иностранным капиловладельцем целую серию дополнительных переговоров. В конце концов, тот на это условие согласился!
Уже в 2011 году, т.е. примерно через год после начала переговорного процесса работодатели направили в адрес тогдашнего городского головы проект так называемого соглашения о намерениях. Каково же было в дальнейшем их удивление, когда специалисты исполнительных органов вычеркнули из этого документа почти все пункты с конкретным содержанием! Окончательный вариант соглашения представлял собой некое подобие классических размышлений у парадного подъезда или письма к ученому соседу. Иными словами, в конце концов, выяснилось, что городские власти в течение целого года попросту водили работодателей и потенциального инвестора за нос. Почему?
Думаю, ответ следует искать на запруженных городских дорогах. Ни для кого не секрет, что многие автотранспортные предприятия работают на едином налоге. Хотя объемы их денежного оборота весьма значительны. Еще больше таких, которые выплачивают своим водителям смехотворно низкую заработную плату или имеют по ней задолженность. Можно предположить, что помимо всего этого в Одессе еще есть нелегальные автобусные маршруты. И вполне вероятно, что все это происходит при заинтересованном попустительстве городских чиновников. Теперь представим себе, что в городе появилась линия скоростного трамвая. Значит, конец многим автотранспортным маршрутам и всякому попустительству? В общем, есть все основания предполагать, что городские власти, по крайней мере, в тот период, были попросту не заинтересованы что-либо серьезно менять в транспортной схеме.
Впрочем, вполне возможно, что линию скоростного трамвая, несмотря на все препятствия, все-таки удалось бы построить. Однако буквально за пару дней до приезда инвестора в Одессу был арестован первый заместитель городского головы Николай Ильченко, ответственный за весь процесс ведения переговоров. Услышав эту ошеломляющую новость, иностранный капиталовладелец
Прошел еще целый год, прежде чем городская организация работодателей ценой невероятных усилий сумела возобновить переговоры. В этот раз она обратилась за поддержкой уже не к городским властям, а в Одесскую облгосадминистра
Значительные трудности начались лишь на стадии привлечения к переговорному процессу банковских структур. Почти все они требовали заранее оплатить стоимость гарантии, составляющую примерно 3,5% от общей суммы сделки. Инвестора такой вариант категорически не устраивал. Помимо этого препятствия обнаружилось еще множество нормативных казусов. Дело в том, что по действующему в Украине законодательству одно предприятие может получить заемный капитал лишь от другого предприятия, а никак не от частного лица. Были на данном этапе работы и чисто субъективные проблемы, обусловленные человеческим фактором.
Неизвестно чем бы все закончилось, если бы не дестабилизация политической обстановки в стране. Смена центральной власти, затем вооруженный конфликт на Донбассе так и не позволили довести переговорный процесс до логического завершения.
Нынешние городские власти снова заняты проблемой строительства линии скоростного трамвая. Однако в этот раз планируется сделать линию наземной, модернизировав уже имеющиеся трамвайные пути и, возможно, кое-где проложив новые. Едва ли при этом удастся избежать пересечений с другими транспортными магистралями. Это значит, что новому трамваю волей неволей придется останавливаться по сигналу светофора. При подобных обстоятельствах это транспортное средство можно назвать «скоростным» лишь с очень и очень большой натяжкой. Зато строительство наземной линии стоит намного дешевле, и есть все шансы, что городские власти сумеют его профинансировать своими силами, без привлечения стороннего капитала.
В целом же складывается впечатление, что завести более-менее крупные инвестиции в Украину труднее, чем пробить лбом каменную стену. На этом можно было бы поставить точку. Но жизнь не стоит на месте, и одесские работодатели пока еще не оставили своих попыток привлечь дополнительный капитал в городскую экономику.
В нынешнем уходящем году им удалось наладить тесные партнерские отношения с организацией работодателей Чехии. Что открывает реальную возможность для появления кооперационных связей между одесскими и чешскими предприятиями. Помимо этого генеральный директор Одесской городской организации работодателей Евгений Дрозд был приглашен на личную встречу с заместителем председателя парламента Чешской республики Филиппом Войтехом, где обсуждались вопросы сотрудничества в сфере экономики, культуры, образования и медицины. Разумеется, сюда входит и возможность инвестирования чешского капитала в одесскую экономику. В ходе встречи Филипп Войтех неоднократно подчеркивал, что все упомянутые направления возможного сотрудничества предусмотрены специальной программой «Украина», которая не реализуется из-за сложившегося в чешском обществе отрицательного отношения к центральным украинским властям, якобы, погрязшим в коррупции. В свою очередь Евгений Дрозд отметил, что после децентрализации государственного аппарата у местных украинских властей появилось достаточно полномочий для того, чтобы в определенных рамках самостоятельно сотрудничать с зарубежными партнерами. В результате стороны договорились о предстоящем визите в наш город чешской правительственно
Само собой, одесские городские власти уже готовятся к предстоящему визиту. Правда, по мнению работодателей, очень уж медленно. Если его уже намеченную дату придется значительно переносить, это на чешскую сторону произведет неблагоприятное впечатление и возможно скажется на успехе всего мероприятия. Еще хуже обстоит дело с подготовкой к приему почетных гостей Одесского медицинского университета. Пока руководство этого учреждения выказало абсолютную незаинтересованн
Впрочем, даже если все этапы предварительных переговоров пройдут успешно, еще не факт, что удастся реализовать хотя бы один из инвестиционных проектов. Дело вполне может застопориться, к примеру, на той же стадии банковских услуг. Или помешает так называемый человеческий фактор: кто-то потребует откат, кого-то в самый неподходящий момент арестуют или снимут с должности…
Образно говоря, нашу экономику отделяют от зарубежных инвестиций не просто значительные расстояния, а целые световые годы. И преодолеть это препятствие можно лишь консолидированны