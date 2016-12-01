Ветер инвестиций не для наших парусов?

Вот уже много лет к ряду власть имущие твердят о том, что нашей экономике нужны инвестиции. Тем не менее, завести капитал в нашу страну явно труднее, чем отсюда вывести. Причин тому несколько. Во-первых, получая определенный доход от теневого оборота, власть имущие зачастую не заинтересованы в привлечении инвестиционного капитала, использование которого будет прозрачным. Во-вторых, до сих пор не улажены мелкие нормативные противоречия. И в- третьих, судя по всему, отечественные чиновники уже настолько развращены, что без так называемого отката или обычной взятки просто не мыслят своей работы.

Обиднее всего, что при всем при этом заинтересованнос ть потенциальных инвесторов в нашей стране, безусловно, есть. Если Украина испытывает явный дефицит свободного капитала, то на Западе наблюдается профицит. Тамошние предприниматели, наоборот, озабочены тем, куда бы вложить свои деньги. Причем даже вложение под 1-2% годовых уже считается удачным.

Нет, нет, а в Южную Пальмиру время от времени приезжает кто-нибудь из иностранных Буратино, готовых оставить здесь миллион другой долларов. Одними только меморандумами о взаимопонимании и протоколами о намерениях можно было бы застелить всю Думскую площадь. Но дальше подписания подобных бумаг дело никак не идет.

В этом плане очень показательна история с проектом строительства линии одесского скоростного трамвая. Техническая документация этого проекта была разработана еще в 2008 году ПКФ «Электротрансоде сса». К слову, городские власти с проектировщиками в полном объеме так и не рассчитались. От жилмассива Котовского до Пересыпского моста скоростной трамвай должен был ходить по навесной эстакаде, укрепленной на бетонных опорах. У него на пути предусмотрены остановки: Марсельская, Молодая гвардия, Лузановка и Ярмарочная площадь. На каждой из них планировалось построить целый комплекс с подземным паркингом и торговым центром, что, безусловно, увеличивало инвестиционную привлекательност ь проекта. От Пересыпского моста в сторону железнодорожного вокзала линия уходит под землю. На этой части пути трамвай должен был делать только одну остановку: на Греческой площади.

В 2010 году Одесская городская организация работодателей нашла инвестора, готового вложить деньги в реализацию данного проекта. Сразу после этого в адрес приснопамятного Алексея Костусева было направлено соответствующее письмо. Но никакой заинтересованной реакции не последовало. Через несколько месяцев упорной переписки городские власти, наконец, изъявили готовность вести переговоры с потенциальным инвестором. Тогда же между ними и иностранным капиталовладельц ем обнаружились определенные противоречия. Инвестор намеревался предоставить городу денежные средства в качестве долгосрочного кредита. А муниципалитет настаивал на том, чтобы строительство линии скоростного трамвая было профинансировано в рамках договора-концесс ии. Это, значит, что инвестор должен кое-то время сам эксплуатировать скоростную линию, возвращая вложенные деньги. А затем по истечении определенного срока эта линия должна быть безвозмездно передана в коммунальную собственность города.

С учетом нового условия работодатели провели с иностранным капиловладельцем целую серию дополнительных переговоров. В конце концов, тот на это условие согласился!

Уже в 2011 году, т.е. примерно через год после начала переговорного процесса работодатели направили в адрес тогдашнего городского головы проект так называемого соглашения о намерениях. Каково же было в дальнейшем их удивление, когда специалисты исполнительных органов вычеркнули из этого документа почти все пункты с конкретным содержанием! Окончательный вариант соглашения представлял собой некое подобие классических размышлений у парадного подъезда или письма к ученому соседу. Иными словами, в конце концов, выяснилось, что городские власти в течение целого года попросту водили работодателей и потенциального инвестора за нос. Почему?

Думаю, ответ следует искать на запруженных городских дорогах. Ни для кого не секрет, что многие автотранспортные предприятия работают на едином налоге. Хотя объемы их денежного оборота весьма значительны. Еще больше таких, которые выплачивают своим водителям смехотворно низкую заработную плату или имеют по ней задолженность. Можно предположить, что помимо всего этого в Одессе еще есть нелегальные автобусные маршруты. И вполне вероятно, что все это происходит при заинтересованном попустительстве городских чиновников. Теперь представим себе, что в городе появилась линия скоростного трамвая. Значит, конец многим автотранспортным маршрутам и всякому попустительству? В общем, есть все основания предполагать, что городские власти, по крайней мере, в тот период, были попросту не заинтересованы что-либо серьезно менять в транспортной схеме.

Впрочем, вполне возможно, что линию скоростного трамвая, несмотря на все препятствия, все-таки удалось бы построить. Однако буквально за пару дней до приезда инвестора в Одессу был арестован первый заместитель городского головы Николай Ильченко, ответственный за весь процесс ведения переговоров. Услышав эту ошеломляющую новость, иностранный капиталовладелец , не покидая территорию киевского аэропорта, сел на обратный авиарейс!

Прошел еще целый год, прежде чем городская организация работодателей ценой невероятных усилий сумела возобновить переговоры. В этот раз она обратилась за поддержкой уже не к городским властям, а в Одесскую облгосадминистра цию. Однако предыдущий дефолт не прошел даром. Инвестор ужесточил свои условия, потребовав государственных гарантий. В конце концов, договаривающиеся стороны решили реализовать в нашей области другой менее капиталоемкий проект: строительство завода по переработке изношенных шин. К слову, на пути реализации этого проекта есть все та же теневая составляющая. Множество автотранспортных предприятий имеет специальные договора на вывоз и хранение изношенных шин, при этом продолжая складировать их на своей территории. И контролирующие службы охотно закрывают на это глаза. Ручейки денег от таких липовых договоров по всей Украине складываются в целые реки и наполняют чьи-то карманы, подобные бездонным озерам. Тем не менее, Одесская облгосадминистра ция охотно откликнулась на предложение работодателей, и дальнейшие переговоры пошли как по маслу.

Значительные трудности начались лишь на стадии привлечения к переговорному процессу банковских структур. Почти все они требовали заранее оплатить стоимость гарантии, составляющую примерно 3,5% от общей суммы сделки. Инвестора такой вариант категорически не устраивал. Помимо этого препятствия обнаружилось еще множество нормативных казусов. Дело в том, что по действующему в Украине законодательству одно предприятие может получить заемный капитал лишь от другого предприятия, а никак не от частного лица. Были на данном этапе работы и чисто субъективные проблемы, обусловленные человеческим фактором.

- Первое о чем меня спрашивали в любом банке,

это каков мой личный интерес? Когда же отвечал, что никаких откатов не получаю, мне смеялись прямо в лицо…

- вспоминает генеральный директор Одесской городской организации работодателей Евгений Дрозд, -

Неизвестно чем бы все закончилось, если бы не дестабилизация политической обстановки в стране. Смена центральной власти, затем вооруженный конфликт на Донбассе так и не позволили довести переговорный процесс до логического завершения.

Нынешние городские власти снова заняты проблемой строительства линии скоростного трамвая. Однако в этот раз планируется сделать линию наземной, модернизировав уже имеющиеся трамвайные пути и, возможно, кое-где проложив новые. Едва ли при этом удастся избежать пересечений с другими транспортными магистралями. Это значит, что новому трамваю волей неволей придется останавливаться по сигналу светофора. При подобных обстоятельствах это транспортное средство можно назвать «скоростным» лишь с очень и очень большой натяжкой. Зато строительство наземной линии стоит намного дешевле, и есть все шансы, что городские власти сумеют его профинансировать своими силами, без привлечения стороннего капитала.

В целом же складывается впечатление, что завести более-менее крупные инвестиции в Украину труднее, чем пробить лбом каменную стену. На этом можно было бы поставить точку. Но жизнь не стоит на месте, и одесские работодатели пока еще не оставили своих попыток привлечь дополнительный капитал в городскую экономику.

В нынешнем уходящем году им удалось наладить тесные партнерские отношения с организацией работодателей Чехии. Что открывает реальную возможность для появления кооперационных связей между одесскими и чешскими предприятиями. Помимо этого генеральный директор Одесской городской организации работодателей Евгений Дрозд был приглашен на личную встречу с заместителем председателя парламента Чешской республики Филиппом Войтехом, где обсуждались вопросы сотрудничества в сфере экономики, культуры, образования и медицины. Разумеется, сюда входит и возможность инвестирования чешского капитала в одесскую экономику. В ходе встречи Филипп Войтех неоднократно подчеркивал, что все упомянутые направления возможного сотрудничества предусмотрены специальной программой «Украина», которая не реализуется из-за сложившегося в чешском обществе отрицательного отношения к центральным украинским властям, якобы, погрязшим в коррупции. В свою очередь Евгений Дрозд отметил, что после децентрализации государственного аппарата у местных украинских властей появилось достаточно полномочий для того, чтобы в определенных рамках самостоятельно сотрудничать с зарубежными партнерами. В результате стороны договорились о предстоящем визите в наш город чешской правительственно -парламентской делегации, в составе которой должны быть министр промышленности и торговли Чехии, советник заместителя председателя парламента, ответственный сотрудник МИДа и ректор Пражского университета. Гости планируют ознакомиться с социально-эконом ической обстановкой в городе, посетить некоторые предприятия, а также два университета медицинский и имени И.Мечникова. Если встреча пройдет успешно, делегаты даже обсудят со специалистами горисполкома возможность открытия в Одессе чешского консульства.

Само собой, одесские городские власти уже готовятся к предстоящему визиту. Правда, по мнению работодателей, очень уж медленно. Если его уже намеченную дату придется значительно переносить, это на чешскую сторону произведет неблагоприятное впечатление и возможно скажется на успехе всего мероприятия. Еще хуже обстоит дело с подготовкой к приему почетных гостей Одесского медицинского университета. Пока руководство этого учреждения выказало абсолютную незаинтересованн ость в возможном сотрудничестве с зарубежными партнерами и нежелание идти с ними на контакт. Эта проблема ставит готовящийся визит под угрозу позорного дефолта. Вполне возможно, что одесскому медину, где, мягко говоря, существуют определенные неформальные традиции, просто не нужны «свежие глаза и уши», тем более из-за границы. Все это до боли напоминает теневую подоплеку истории с проектом строительства линии скоростного трамвая. Так или иначе, то здесь, то там, а теневые коррупционные схемы живут, процветают и побеждают.

Впрочем, даже если все этапы предварительных переговоров пройдут успешно, еще не факт, что удастся реализовать хотя бы один из инвестиционных проектов. Дело вполне может застопориться, к примеру, на той же стадии банковских услуг. Или помешает так называемый человеческий фактор: кто-то потребует откат, кого-то в самый неподходящий момент арестуют или снимут с должности…

Образно говоря, нашу экономику отделяют от зарубежных инвестиций не просто значительные расстояния, а целые световые годы. И преодолеть это препятствие можно лишь консолидированны ми усилиями чиновников, предпринимателей и банковских служащих. Между прочим, на словах все они патриоты Украины. Посмотрим же, чего стоят эти слова на деле…