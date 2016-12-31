Грядет год Красного Огненного Петуха. Встретим его правильно!

Как «правильно» встретить год Красного Огненного Петуха, чтобы он, случаем, не «клюнул»? И хотя Год Петуха наступает только 28 января, но именно он будет символом наступающего года, и так хочется узнать, что же Петух нам приготовил. Для начала узнаем, что вообще говорят астрологи по поводу наступающего года. Петух в восточном календаре — это символ обновления, начала чего-то нового и неизвестного. Поэтому и грядущий год обещает перемены в жизни каждого человека. Изменится ситуация и в более масштабном плане — в стране, а также на мировой арене. Как же правильно встретить Огненного Петуха, чтобы грядущий год принес только счастье, удачу и гармонию?

Первым делом нам советуют вот что: праздничный новогодний вечер каждый из нас должен стараться провести как можно веселее и радостнее, потому что считается: Красный Огненный Петух будет помогать только тем, кто что-то делает для достижения своих желаний и проявляет силу воли. Главный совет: нацельтесь находить компромиссы в конфликтных ситуациях.

Где и с кем встречаем?

Если вы на 2017 год решили путешествовать, то лучше отложить поездку хотя бы на несколько дней. Все потому, что этот знак восточного гороскопа — заядлый семьянин и домосед. Если же поездку отменить нельзя, то хотя бы езжайте с семьей.

Самое главное правило в этом году — ни в коем случае нельзя проводить новогодний вечер отдельно от своей семьи. Это может плохо сказаться на взаимоотношениях между членами семьи. При этом, если есть какие-то разногласия и обиды, то лучше разобраться с ними до наступления полночи. Иначе, если вы встретите 2017 год в ссоре или с тайной обидой на сердце, то хозяин этого года будет крайне недоволен и может проучить вас. Поэтому лучше найти компромисс, попросить прощения и помириться. Во время самого празднования нельзя ссориться, лучше сдержать свой пыл и в некоторых ситуациях лучше просто промолчать, а позже, после праздников, когда эмоции совсем уйдут, можно спокойно поговорить и прийти к общему знаменателю. Если же это был пустяк, то скоро забудется, а отношения не испортятся.

Идеальным вариантом для встречи Нового года 2017 является большая и веселая компания друзей. Пригласите именно тех людей, с которыми вы хотели бы сплотиться в грядущем году.

В чем встречаем?

Главный цвет 2017 года — красный. При этом не обязательно останавливаться на классическом красном, можно приобрести наряд бордового, алого и даже все оттенки розового цветов. Вообще астрологи утверждают, что хозяину 2017 года понравятся все огненные оттенки, а это значит, что в этот список можно включить оранжевый и желтый. Если же огненные оттенки вам не по нраву, то хорошими цветами будут и фиолетовый с синим. Это точно привлечет внимание Петуха.

Если говорить о стиле, то в этом году для девушек лучшим вариантом будут асимметричные наряды и неважно, что именно — юбка с блузой, платье или даже комбинезон. А вот мужчинам в этом году лучше совсем отойти от небрежного стиля и отказаться от смешных футболок и порванных джинсов. Позаботьтесь о том, чтобы выделяться и выглядеть оригинально, но в то же время элегантно. Пусть это будет пуловер или джемпер с брюками, главное, чтобы они лишь подчеркивали вашу мужественность. То же касается и женского наряда: в нем вы должны быть женственной и нежной, а не кричащей и дерзкой. Аксессуаров должно быть ни много, ни мало. Очень важно в этом плане найти золотую середину и лучше, если их будет меньше, чем необходимо. Украшения должны только лишь подчеркивать ваш образ и дополнять его. Поэтому нежелательно надевать в этом году что-то кричащее, придерживайтесь минимализма.

Что готовим?

В этом году хозяйки могут не ограничивать свою фантазию и выдумку. Мясные блюда, различные салаты, закуски, морепродукты и рыба — все это обязательно понравится символу грядущего года. Но чтобы закрепить успех и добиться своего, астрологи советуют поставить мясные блюда (но не из птицы!) рядом с морепродуктами. Это позволит в грядущем году уловить птицу счастья и увеличить свои доходы.

Хозяин грядущего года крайне негативно относится ко всему ненатуральному. Поэтому никаких полуфабрикатов на столе быть не должно. У представителя этого знака есть свои предпочтения — это сладкое. Поэтому самое время доставать свои фирменные рецепты десертов и порадовать своих близких. Кроме того, чтобы в доме было благополучие и всегда водились деньги, обязательно поставьте на стол вазу с фруктами. Декорируйте блюда: Петух очень любит красоту и изящность. При этом желательно добавить угощение, украшенное чем-то красным — помидорами, гранатом или красной икрой.

Как украсить квартиру?

Огненная тематика актуальна. Также можно использовать украшения красного цвета. Это может быть что угодно — салфетки, фигурки, композиции, скатерть и так далее.

При встрече 2017 года Петуха не стоит злоупотреблять излишним блеском: мишуры должно быть не слишком много, она должна просто подчеркивать и создавать праздничное настроение. Можно использовать в декоре изображения и фигурки Петуха – он, как себялюбивый символ, это оценит и одарит своей благосклонностью хозяев жилища. Конечно, среди украшений должны быть огоньки — гирлянды, сияющие теплым светом.

Что дарим, а что дарить нельзя ни в коем случае?

Подарки могут быть любые — в зависимости от вкуса, содержимого кошелька и других особенностей дарящего и того, кому дарят подарки. Но существует несколько ограничений. Итак, в этом Новом году дарить нельзя:

* изображения и скульптуры кошек: петух — это в первую очередь птица, а страшным врагом птиц является семейство кошачьих. В 2017 году не советуют дарить любые предметы, связанные с кошками, а вот изображения птиц благотворно подействуют на энергетику одариваемого (например, кулоны и картины с этим изображением);

* не самым лучшим подарком на 2017 год Петуха станет личная фотография. Такие вещи не дарят ни в рамках, ни в альбомах, ни просто так. Фотографию можно отдать, но не в подарок, а в обмен на что-то. Подарить свой портрет, во-первых, неприлично (нескромно), а во-вторых, такой жест предрекает скорую разлуку;

* домашний текстиль «холодных» цветов. Вообще теплые пледы и наборы полотенец всегда считались хорошим подарком на Новый год, но в 2017 году стоит обратить внимание на цвет. Подарок яркой и теплой расцветки придется ко двору, а вот холодные оттенки могут принести невезение в денежных вопросах;

* часы — неподходящий подарок. Как настенные, так и наручные часы — символ стремительно уходящего времени. Подаренные часы считаются напоминанием о скоротечности жизни. Такой дар не принесет положительных эмоций в Год Огненного Петуха. Если же вы сами все-таки получили такой подарок, то, принимая его, произнесите про себя такие слова: «Дар принимаю, но свое себе оставляю»;.

* колющие и режущие предметы явно не оценит Петух. Холодное оружие будет неподходящим подарком на Новый 2017 Год Петуха. Энергия этого огненного символа не сочетается с энергетикой холодного оружия, и поэтому такой подарок может нарушить целостность энергетики одариваемого человека.