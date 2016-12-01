Ах, эта предновогодняя одесская сказка!

Хотите попасть (как в детстве!) в ожившую новогоднюю сказку? Нет, не в ту, которая в фантазиях, книгах или Интернете, а в ожившую, что называется, настоящую? Тогда с наступлением сумерек пройдитесь по Одессе. Просто пройдитесь, и остановитесь у витрин: кажется, все они сейчас стали красочным подтверждением, что чудеса таки-да бывают. Постарались дизайнеры вовсю, изо всех своих креативных сил пытаясь создать вам хорошее настроение.

И вот уже преобразилась наша знаменитая кукла баба Утя, которая в этом году к своему новогоднему прикиду прибавила и очки. А корова Ромина на Дерибасовской в этот раз зашиковала, «использовав» для собственной красоты гирлянду под золото.

И с юмором, и с желанием погрузить вас в детство, с проявлением фантазии и использованием совершенно неожиданных находок — так одесские витрины встречают Новый год, погрузив город в исключительно новогоднее чудо.

Ну а завтра, 30 декабря, станет известно, какая же из одесских витрин самая-самая. С целью создания праздничной новогодней атмосферы на улицах города Приморская районная администрация Одесского городского совета объявила конкурс на лучшее оформление витрин, балконов и придомовой территории новогодней атрибутикой в Приморском районе.

Победители будут определены по следующим номинациям: «Лучшая витрина», «Лучший балкон», «Лучшая придомовая территория». Победители конкурса накануне Нового года будут отмечены почетными дипломами.