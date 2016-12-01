Мэрия Одессы выделила средства на закупку противовирусного препарата

Одесские медики рассказали о предпринятых мерах по противодействию распространения гриппа и ОРВИ и напомнили правила профилактики.

Еще в октябре текущего года при городском департаменте здравоохранения создана группа оперативного реагирования на ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ и подготовлена госпитальная база медучреждений.

Из городского бюджета Одессы выделены средства на закупку препарата с доказанной противовирусной активностью - осельтамивира. На сегодняшний день препарат получен и распределяется по городским стационарам.

Также предусмотрено финансирование на приобретение медикаментов, в том числе антибактериальных препаратов для лечения пневмонии и других бактериальных осложнений гриппа и ОРВИ, применение которых показало хорошие результаты по опыту прошлого года и позволило спасти жизни многим одесситам. Медикаментами обеспечены все стационары, где есть реанимационные отделения.

Все реанимационные отделения городских больниц обеспечены CPAP-аппаратами и кислородными концентраторами, использование которых значительно облегчает лечение тяжелых форм пневмонии и ускоряет выздоровление пациентов. Разработан план перепрофилирования отделений городских стационаров на случай увеличения количества госпитализации пациентов с гриппом и ОРВИ. Коечный фонд медучреждений Одессы позволяет обеспечить оказание медицинской помощи в полном объеме.

С 19 декабря 2016 года во всех лечебно-профилактических учреждениях Одессы введены усиленные противоэпидемические меры — запрет на посещения пациентов в стационарах и масочный режим. Также временно приостановлена плановая профилактическая госпитализация пациентов с хроническими заболеваниями при отсутствии показаний к ургентной госпитализации. Это позволит обеспечить необходимый резерв коек на случай поступления пациентов с гриппом и пневмонией.

На сегодняшний день случаев крайне тяжелой вирусной пневмонии в Одессе не зарегистрировано. Общее количество пневмонии составляет от 19 до 25 пациентов на 60 коек терапевтических отделений, что соответствует ежегодному сезонному уровню.

Все семейные амбулатории Центров первичной медико-санитарной помощи Одессы обеспечены пульсоксиметрами, которые позволяют семейному врачу измерить насыщение крови кислородом, оценить риск развития пневмонии у пациента и предпринять необходимые меры.