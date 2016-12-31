Гройсман vs Диплом

Тёплая встреча премьера со студентами

Оригинальным образом призвал студентов прилежно учиться премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Сделал он это в свойственной ему непринуждённо-горделивой манере в ходе встречи со студентами Национального технического университета «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского» 23 декабря.Владимир Гройсман заявил студентам, что «их дипломы не нужны ни ему, ни им самим». Дословно!

Следует отметить, что студенческая аудитория внимала премьер-министру, затаив дыхание. Причина тому – еле теплящиеся остатки надежды на отмену закона о студенческих стипендиях. В рамках недавно принятого бюджета на 2017 год количество стипендиатов сократится вдвое (то есть на 50%), а те студенты, которые возглавят стипендиальные рейтинги, получат увеличенную на 25% стипендию. Нехитрая арифметика позволит уважаемым читателям понять, почему наши «сердобольные» депутаты поспешили принять такой закон, не погнушавшись «подлатать» расползающийся бюджет даже ценой сокращения выплат стипендий вечно голодному студенчеству. Стыдно сказать, сэкономили на нашем с вами будущем, на молодёжи! Но юношеские сердца доверчивы и наивны, а глаза молодёжи, заполнившей актовый зал Киевского Политехнического, полны бесконечной верой в сочувствие и понимание премьер-министром бед ущемляемых студентов. Ведь десяти лет не прошло, как он сам был студентом. Он во всём разберется и – о, чудо! – отменит драконовский закон.

Владимир Гройсман, напротив, совсем не переживал. Вальяжно поведал о том, как достали его «популисты» и политическая «пурга», которую они несут. Ну, это те, которые вечно про народ и бедность… Окончательно расслабившись после позабавившего его вопроса оWi-Fi в метро, Владимир Борисович и выдал сакраментальную фразу: «На самом деле, и я, и вы понимаем, что ваши дипломы не нужны ни мне, ни вам самим». Чем, конечно же, придал значимости нелёгкому процессу получения высшего образования в нашей стране. Ну, как смог…

Оговорка по Фрейду

Рискну предположить, что это чистейшей воды «оговорка по Фрейду». Фрейд считал, что если человек оговорился, то этим он выдал какое-то свое желание или мысль на подсознательном уровне. Вот и Владимир Борисович, подсознательно, поделился студентами воспоминаниями о начале своей трудовой деятельности. И, надо отдать ему должное – был совершенно искренен. Ему для построения карьеры диплом был не нужен. И правда, зачем диплом двоюродному племяннику президента и сыну депутата Винницкого горсовета, владельцу нескольких коммерческих предприятий,курировавших всю рыночно-коммерческую сферу в Виннице. В биографии Владимира Гройсмана указывается, что уже в 14 лет он устроился на работу в МП «Школьник» на должность слесаря. Директором этого кооператива был его отец, Гройсман Борис Исаакович. В возрасте 16 лет будущий политик становится коммерческим директором на нескольких отцовских предприятиях «ОКО» и «Юность», которые занимаются городскими рынками и арендой недвижимости. Думаю, вопрос риторический – требовался ли диплом юному Гройсману для занятия столь ответственного поста? И даже боюсь задаваться другим резонным вопросом, которым, наверняка, озадачились многие уважаемые читатели –могут ли несовершеннолетние занимать руководящие должности в различных предприятиях? Чего стоит подпись несовершеннолетнего лица в контрактах, распоряжениях, приказах по предприятию, то есть документах финансовой отчётности?

В 2002 году в 24-летнем возрасте Гройсман становится самым молодым депутатом Винницкого горсовета. Лишним будет упоминание, что отец Гройсмана на то время – уже депутат Винницкого горсовета. Ответственный пост Владимир Гройсман опять получил без диплома. Диплом начинает фигурировать в биографии будущего политика только в 2003 году. Диплом Межрегиональной академии управления персоналом, в которой он учился 3 года, с 2000 года по 2003 год по специальности «Юриспруденция». Опять возникают неудобные вопросы: это что же за вуз такой в Украине, где за три года можно получить диплом юриста? Да ещё без отрыва от производства, то бишь, от депутатства в горсовете?

Какой бы он, этот диплом, ни был, именно его наличие позволило Гройсману баллотироваться и быть избранным городским головой Винницы.Кстати, благодаря активной поддержке БЮТ и Ю.В. Тимошенко. И только в феврале 2010 года он получает диплом магистра по специальности «Управление развитием общества» в Национальной академии госуправления при президенте Украины.

Действительно, зачем студентам диплом?

Открывая любую вакансию на любом сайте поиска работы,уважаемый читатель первым делом обнаружит огромный список профессий, для которых – нет, нет, нет, совсем даже не нужно высшее образование.Например, руководитель среднего/высшего звена, специалист в области неорганической химии, геодезисты, даже преподаватель английского языка. Хотя, если подумать, юная девушка 18-24 лет с высшим образованием или без оного вполне может стать помощником министра МВД или пойти работать очередным «специалистом» к Михэилу Саакашвили. В таких случаях степень знаний будет оцениваться… как там писал министр МВД про свою новоявленную заместительницу– выполнением «определённых функций (ведомых только министру) и уровнем обаяния». Парням, в этом случае, конечно, тяжелее. Но, думается, по мнению Гройсмана, и они вполне смогут себя реализовать в армии, где дипломы тоже не нужны.

Немного деталей о законопроекте №5130

Что касается пресловутого законопроекта №5130, то после его подписания Президентом Украины Петром Порошенко большая часть студентов-бюджетников лишится своей кровно заработаннойстипендии.Законопроект подразумевает составление неких рейтингов среди хорошистов и отличников.И лишь те, кто находится в самом верху списка, смогут получать положенные им деньги.При этом, если студент захочет пойти поработать, чтобы обеспечить себе более-менее приемлемую жизнь в чужом городе, ему придется прогуливать пары, а как следствие – пересдавать экзамены и зачеты, что существенно снизит его шанс на получение стипендии.

К тому же, злые языки утверждают, что стипендии и зарплата преподавателей будут выплачиваться из одного фонда, а по сему, преподавателям станет не выгодно ставить пятерки, так как от количества поставленных высших оценок будет напрямую зависеть их зарплата. На всех денег не хватит – начинается естественный отбор: или стипендия учащимся, или зарплата преподавателям. Хочется надеяться, что это сплетни…

После подписания этого законопроекта, для всех украинских студентов получение стипендии превратится в битву за выживание. Романтика студенческих будней исчезнет окончательно, а время, проведенное в университете, будет вспоминаться лишь со злобой и ненавистью. Быть может, это и есть одна из целей украинских политиков? Воспитать еще более озлобленное и нищенствующее поколение, которое по первому слову «фас» будет готово разорвать того, на кого покажет «перст благодетеля».

Даже Гройсман признаёт необходимость диплома, если дело касается его дочери…

23 декабря ожидались всеукраинские акции протеста из-за решения правительства отменить выплаты стипендий. Вместо массовых митингов состоялась лишь встреча премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с учащимися НТУУ «Киевский политехнический институт», на которой он и рассказал, что украинским студентам совершенно не нужен диплом, ведь главное – это знания и навыки, а диплом – ненужный придаток к образованию. Такие слова, звучащие из уст чиновника высшего эшелона, кажутся лицемерием. Особенно на фоне того, что старшая дочь Владимира Гройсмана – Юлия, сегодня является студенткой лондонского юридического вуза. Видимо, отец девушки, памятуя «тернистый путь» занятия должностей без диплома, считает, что дочери диплом всё-таки пригодится.