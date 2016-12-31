Итоги года

Подводя итоги уходящего года надо придерживаться двух принципов: позитивности и объективности. В нашем случае оба эти принципа уживаются с трудом, по сему, будем надеяться, что позитив наступит позже или это он и есть, потому что могло быть и хуже.

В объединенной Европе усиливается экономический кризис, попытки решить его принятием мигрантов, только усилили центробежные тенденции. Первой ласточкой нового мирового устройства стал Брексит, логическим продолжением этой тенденции стало избрание Трампа Президентом США. Судя по всему, глобализм уступает место новой парадигме мирового устройства. Настало время разбрасывать камни… (Экклезиаст 3:5)

Теперь к делам нашим внутренним: в стране вот уже который год – олигархический режим, пришедший к власти после революции достоинства, самым недостойным образом грабит собственный народ, успевая при этом разворовывать деньги МВФ.

Это, конечно же, абсолютно необоснованно завышенные тарифы ЖКХ и даже поднятие минимальной зарплаты не столько повысит жизненные стандарты украинцев, сколько поднимет налоговую базу, усилив давление на остатки малого и среднего бизнеса в нашей стране.

Западным партнерам Украины не нравится, как сами украинские олигархи, так и то, что деньги МВФ питают политическую коррупцию. В итоге мы видим целый ряд, громких, на первых порах, разоблачений – панамский скандал, е-декларации, квартирные проделки Лещенко, ну и конечно же «разоблачения» Онищенко. Все эти события, можно объединить под единым заголовком: «комариные укусы деолигархизации»: пока они не закончились ничем, но закон перехода количества в качество пока никто не отменял.

В парламенте фактически отсутствует коалиция, скрыть этого нельзя, потому что видны результаты голосований, но всех это устраивает.

Зато проявляется небывалая активность, достойная лучшего применения, части бывших и теперешних народных депутатов по попытке отменить языковый закон Кивалова-Колесниченко, который по сути, все еще сшивает Украину. То, что страна развалится, после его отмены, они видимо не понимают, или понимают?

Еще мы были свидетелями осеннего генетического обострения в головах нашей элиты, ряд представителей которой вещал о генетической ущербности жителей юго-востока Украины. Речь идет о перлах, озвученных Нищуком, а до того Парубием и поддержанных Фарион, ну куда же без нее!

Из приятных новостей: Одесская область освободилась от сбежавшего от ответственности, накануне зимних холодов, Михеила Саакашвили. Не то что бы жить стало легче, просто перестал раздражать.

Стана третий год воюет, линия фронта не меняется, надо либо воевать, либо не воевать, мы же находимся в подвешенном состоянии, минские договоренности саботируются, кем – непонятно. «Прорыв Савченко» в этом направлении – есть расширение минского формата, что должно пойти всем на пользу.

События в Княжичах и на Харьковском шоссе – это медицинские факты полного разложения МВД: в одном случае силовики два часа не могли договориться, кто главный, в результате перестреляли друг друга, в другом, полиция переоделась «титушками» и погромила МАФы. Раньше власть для грязных делишек привлекала разного рода «активистов», сейчас видимо, решили – зачем делиться?

Национализация Приват-банка тоже многогранное явление, с одной стороны, это как решение проблем большого бизнеса за счёт рядовых украинцев, с другой, это открытие небывалых эмиссионных возможностей при отсутствии поддержки со стороны МВФ. Хорошее в этой новости, как раз то, чего не обсуждает никто. У Игоря Коломойского отобрали мощный инструмент политического шантажа, что несколько ограничит его возможности в новом политическом сезоне, но Игорь Валерьевич, обязательно, что-нибудь, да придумает!

Принятие ночного бюджета никаких особых новостей не принесло, все та же старая добрая политическая коррупция: Ляшко получит 800 млн. грн. на пожарные машины, Косюк, друг президента, получит один миллиард грн. на развитие птицеводства и т.д. Хотя, чуть не забыл, снятие налогообложения с лотерей, для ведущей войну страны, выглядит несколько сенсационно! И еще одна тенденция, против которой не пороешь – доля государства в экономике выросла и стала равна 44%, что указывает на то, что структурных перемен в экономике не происходит, тогда, как по мнению специалистов из Мирового банка оптимальными для Украины были бы 35–37% государственного участия в ВВП.