Одесские полицейские изучают, что находится за вывеской «Национальная лотерея» (фото)

Предприимчивые граждане организовали незаконный бизнес, прикрываясь вывеской «Национальная лотерея». Оперативники и сотрудники прокуратуры изъяли принадлежности для игр, документы и деньги.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины, сотрудниками Подольской местной прокуратуры и Подольского отдела полиции были проведены санкционированные обыски в помещениях, использовавшихся в качестве игорных заведений.

В ходе обысков изъяты шестьдесят два системных блока, пятнадцать компьютерных мониторов, три портовых настольных коммутатора, восемнадцать консолей, тридцать один флэш-накопитель, тридцать семь игровых карт, с помощью которых предоставлялись услуги в сфере игорного бизнеса. Также изъяты документы и денежные средства, полученные противоправным путем.

«Это особенно актуально в преддверии приближающихся Новогодних и Рождественских праздников, - отметил в.и.о. начальника Подольского ОП Николай Песчанский. - Нам удалось прекратить деятельность заведений, где граждане играли в азартные игры на деньги. Правонарушителям грозит штраф в размере от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан».