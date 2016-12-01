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  • Дата: Сегодня, 16:33
Сегодня, 16:33

Одесские полицейские изучают, что находится за вывеской «Национальная лотерея» (фото)

Категория: Новости / Происшествия

Одесские полицейские изучают, что находится за вывеской «Национальная лотерея» (фото)

Предприимчивые граждане организовали незаконный бизнес, прикрываясь вывеской «Национальная лотерея». Оперативники и сотрудники прокуратуры изъяли принадлежности для игр, документы и деньги.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины, сотрудниками Подольской местной прокуратуры и Подольского отдела полиции были проведены санкционированные обыски в помещениях, использовавшихся в качестве игорных заведений.
В ходе обысков изъяты шестьдесят два системных блока, пятнадцать компьютерных мониторов, три портовых настольных коммутатора, восемнадцать консолей, тридцать один флэш-накопитель, тридцать семь игровых карт, с помощью которых предоставлялись услуги в сфере игорного бизнеса. Также изъяты документы и денежные средства, полученные противоправным путем.
«Это особенно актуально в преддверии приближающихся Новогодних и Рождественских праздников, - отметил в.и.о. начальника Подольского ОП Николай Песчанский. - Нам удалось прекратить деятельность заведений, где граждане играли в азартные игры на деньги. Правонарушителям грозит штраф в размере от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан».

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Одесские полицейские изучают, что находится за вывеской «Национальная лотерея» (фото)
Одесские полицейские изучают, что находится за вывеской «Национальная лотерея» (фото)
Одесские полицейские изучают, что находится за вывеской «Национальная лотерея» (фото)
Одесские полицейские изучают, что находится за вывеской «Национальная лотерея» (фото)
Одесские полицейские изучают, что находится за вывеской «Национальная лотерея» (фото)
Одесские полицейские изучают, что находится за вывеской «Национальная лотерея» (фото)
Одесские полицейские изучают, что находится за вывеской «Национальная лотерея» (фото)
Одесские полицейские изучают, что находится за вывеской «Национальная лотерея» (фото)
Одесские полицейские изучают, что находится за вывеской «Национальная лотерея» (фото)
Одесские полицейские изучают, что находится за вывеской «Национальная лотерея» (фото)
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Источник: ГУ НП Украины в Одесской области



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