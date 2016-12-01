Закинул рыбак невод... а тут пограничники

Государственная пограничная служба Украины продолжает проводить мероприятия по выявлению правонарушений в контролируемых пограничных районах, в том числе и по пресечению фактов браконьерства.

Вчера в акватории Днестровского лимана пограничники Одесского отряда задержали двух граждан Украины, которые осуществляли незаконный вылов водных живых ресурсов. Во время проверки у мужчин пограничный наряд обнаружил около 50 карпов. Также пограничники обнаружили около 150 метров сетей.

По данному факту проинформированы представителей Национальной полиции и направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 249 УК Украины «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом». Предварительная сумма ущерба, нанесенного государству, составила более 30 000 гривен.