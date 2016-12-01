Новый год: В одесской мэрии предупредили, что будет весело

Празднование новогодних и Рождественских праздников в Одессе, официальный старт которым был дан 19 декабря 2016 года с открытия главной городской елки на Думской площади, продлится до 19 января 2017 года.

Новогодние праздники в основном направлены на организацию веселого и интересного досуга детей не только в центральной части города, но и во всех районах города.

Так, 30 декабря и 8 января на Старосенной площади пройдет красочный праздник иллюминированных трамвайчиков.

Новогоднюю ночь одесситы традиционно смогут провести на Думской площади, где будет организована праздничная программа с выступлениями популярных одесских и украинских артистов, DG-парадом и фейерверком.

1 января весело встретить Новый год на Думской площади смогут и юные одесситы, для которых будет организован веселый праздник возле главной елки города.

2 января на территории постоянно действующей ярмарки на улице Дерибасовской пройдет Фестиваль глинтвейна.

3-8 января в Городском саду в рамках Фестиваля Рождества в Одессе состоятся Рождественские вечера с выступлениями творческих коллективов. Все присутствующие смогут увидеть Рождественский вертеп.

8 января на ул. Дерибасовской и Думской площади состоится хоровой Рождественский фестиваль.

Большое количество праздничных мероприятий, начиная с 19 декабря, проходит возле главных елок по всем районам города.

2 января состоится традиционное поздравление первого новорожденного одессита.

Для маленьких одесситов в период новогодних каникул организовано посещение новогодних спектаклей в театрах города. Школьники посетят спектакли в Одесском национальном академическом театре оперы и балета, Одесском академической театре музыкальной комедии им. Водяного, Одесском русском драматическом театре, Одесском украинском музыкально-драматическом театре, Одесском театре кукол. Также дети побывают на музыкальном представлении в концертно-выставочном зале Морского вокзала.

В целом планируется, что новогодние спектакли посетят около 10 000 детей.

В Одесском театре духовой музыки им. А. Салика 2 января пройдет концерт для детей воинов АТО, а 3 января - для детей-инвалидов.

С целью создания праздничной новогодней атмосферы на улицах города районными администрациями Одесского городского совета проводится конкурс на лучшее оформление витрин, балконов и придомовой территории новогодней атрибутикой.

Также коммунальными службами центральные улицы города украшены светодиодной иллюминацией. Для «Сказочного городка» из огоньков светодиодной ленты созданы новые сказочные фигурки, в том числе и символ наступающего года – петух.

Накануне новогодних праздников сотрудники исполнительных органов Одесского городского совета принимают участие в традиционной акции «Служащие – детям Одессы», помогая детским домам и интернатным учреждениям.