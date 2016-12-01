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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

В Фонде гарантирования вкладов рассказали о процессе национализации ПриватБанка

Категория: Новости / Экономика и финансы

В Фонде гарантирования вкладов рассказали о процессе национализации ПриватБанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в процессе национализации ПриватБанка исполнял чисто техническую роль. Об этом заявил директор-распорядитель Фонда Константин Ворушилин в интервью информационному порталу "Банкротство & Ликвидация".

"По решению Нацбанка, Кабмина и Министерства финансов мы должны были принять банк от старых владельцев и передать его новому - государству",
 - отметил глава Фонда гарантирования вкладов.
"За 72 часа было сделано колоссальную работу: сформированы резервы под активные операции, осуществлен дополнительную эмиссию акций, обеспечено их размещение, внесены изменения в устав банка, сформировано переходное баланс",
 - рассказал Ворушилин. По его словам, со стороны Фонда к процессу национализации ПриватБанка было привлечено почти 80 тыс. человек с центрального офиса и филей банка, в том числе на Кипре. Еще полсотни сотрудников осуществляли сопровождение дистанционно. Ворушилин констатировал, что вхождение государства в капитал гарантирует выполнение всех обязательств перед клиентами банка.


Источник: РБК Украина



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